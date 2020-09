A magyar versenyzők két ezüstérmet szereztek a szegedi kajak-kenu világkupa vasárnapi döntős programjának első részében.

A zárónapon sokáig kellett várni az első hazai éremre, egészen a negyedik döntőig, de a fiatal Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus duó remek versenyzésével alaposan kárpótolta a közönséget. Bár az úgynevezett svéd stílusban, azaz egy oldalon, a jobbon lapátoló kettős beragadt kicsit a rajtnál, féltávnál már felzárkózott az élbolyhoz, amelyben világbajnoki érmes egységek is voltak. A hajrához az orosz, a román, az olasz és a magyar egység érkezett elsőként, és Fejeséknek - akik idén itthon uralták ezt a számot, az összes nyári edzésversenyt és az országos bajnokságot is megnyerték - az utóbbi két hajót sikerült leelőzniük. Bár az orosz Kirill Samsurin, Ilja Pervhin páros ezúttal még túl nagy falatbak bizonyult, a hazai kettős szereplése jó előjel a jövő évi, szegedi olimpiai pótkvalifikációra. Férfi kenuban Magyarországnak még egyetlen kvótája sincs a tokiói játékokra.



"Az volt a célunk, hogy a még kvóta nélküli riválisokat megelőzzük, és ezt sikerült is teljesítenünk. Volt már ennél rosszabb és jobb rajtunk is, s bár egy kis víz befröccsent a hajónkba, nem szedtünk össze nagy hátrányt. A hajrá aztán jól sikerült, bár kétszázzal a vége előtt már nagyon fájt minden, de lehajtottuk a fejünket és nyomtuk" - értékelt Fejes Dániel. A kettős tagjai hozzátették: a következő nagy céljuk az, hogy a jövő évi pótkvalifikációs regattán indulási jogot szerezzenek az országnak.

Rögtön utánuk Lucz Anna és Kiss Blanka kajakos párosa újfent bizonyította, hogy nagyon szeret és tud is a Maty-éren versenyezni, miután tavaly ugyanitt bronzérmes lett a világbajnokságon. Lucz ráadásul szombaton egyesben megnyerte a sprintszámot, így a mostani eredményük folytatása volt a jó sorozatnak: csak az oroszok kettőse evezett náluk gyorsabban, így ezúttal egy ezüstérem jutott nekik.



"A rajt és az egész pálya sem sikerült úgy, ahogy akartuk, tudunk ennél sokkal jobban is menni. De végül is másodikak lettünk, úgyhogy nincs okunk a szomorúságra. Az oroszokat is próbáltuk utolérni, de ők nagyon gyorsak voltak" - mondták egymás szavába vágva a duó mindig mosolygós tagjai.



Női K-4 500 méteren két magyar egységnek is szoríthatott a közönség, de egyiknek nem sikerült dobogóra állnia: Szellák Szabina, Zupkó Vanda, Rendessy Eszter és Szénási Zsófia negyedikként, Sólyom Dóra, Katrinecz Rita, Bodonyi Dóra és Csikós Zsóka ötödikként ért célba.



További egy férfi és két női olimpiai számban sem jutott érem a magyaroknak: K-2 1000 méteren Noé Zsombor és Dombvári Bence remekül küzdött ugyan, de az erős mezőnyben negyedik helyével végül éppen lemaradt a dobogóról.

K-1 500-on Kőhalmi Emese hatodik, Bodonyi Dóra kilencedik, C-2 500-on a Bragato Giada, Kisbán Zsófia duó ötödik, a Gönczöl Laura, Opavszky Réka kettős hatodik lett. A női kenupárosok legrövidebb távján is utóbbi két egység képviselte a hazai színeket és ott is ugyanilyen helyezést értek el. Férfi C-1 500-on Kiss Balázs hatodikként, Korisánszky Dávid nyolcadikként zárt a döntőben.

A délelőtti program kora délután zárult a vegyes párosok küzdelmeivel. Az újdonságnak számító 200 méteres számokban is született magyar siker, méghozzá kettő is: a kajakosoknál a harmadik érmét, közte a második aranyát szerző Lucz Anna és Csizmadia Kolos diadalmaskodott (Kiss Blanka és Apagyi Levente negyedik lett), míg a kenusoknál Molnár Csenge és Hajdu Jonatán másodikként ért célba (Kisbán Zsófia és Fekete Ádám hatodikként zárt).



"Mix pároshoz képest sokat edzettünk és készültünk erre az újfajta versenyre" - mondta az egyesben ezüstérmes Csizmadia Kolos. "Bár ez a szám még egyfajta csodabogár, bulinak tűnik, azért elég erős mezőny jött össze a döntőben. Egy páros mindig hozzá tud tenni az egyéni teljesítményhez is, ez látszott az egyes szereplésünkön is."

A gyorsasági szakágban idén ez az egyetlen felnőtt nemzetközi verseny, 33 ország több mint 400 sportolója vesz részt rajta. A járványügyi szabályok és korlátozások ellenére, illetve azok szigorú betartása mellett szurkolók is lehetnek a Maty-éren.



A viadal a délutáni 5000 méteres versenyekkel zárul.



később:

5000 m-es döntők 14.15

A szegedi kajak-kenu világkupaverseny vasárnapi dobogósai és a további magyarok eredményei:

férfiak:



K-2 1000 m (olimpiai szám):

1. Cyrille Carre, Etienne Hubert (francia) 3:20.29 p

2. Samuele Burgo, Luca Beccaro (olasz) 3:21.41

3. Francisco Cubelos, Inigo Pena (spanyol) 3:21.80

3. Noé Zsombor, Dombvári Bence 3:22.20

Kammerer Zoltán és Kulifai Tamás kiesett a középfutam után.



K-4 500 m (olimpiai szám):

1. Guillaume Burger, Maxime Beaumont, Guillaume Le Floch Decorchemont, Francis Mouget (francia) 1:21.51

2. Dmitro Danyilenko, Olekszandr Siromjatnyikov, Oleh Kuharik, Ivan Semikin (ukrán) 1:22.07

3. Nebojsa Grujic, Marko Novakovic, Andjelo Dzombeta, Marko Dragosavljevic (szerb) 1:23.14

Birkás Balázs, Noé Bálint, Balaska Márk és Csizmadia Kolos az előfutam, Béke Kornél, Balogh Gergely, Szendy Maximilián és Vajda Bence a középfutam után kiesett.



C-1 200 m:

1. Ivan Stil (orosz) 40.09 mp

2. Zaza Nadiradze (georgiai) 40.38

3. Alfonso Benavides (spanyol) 40.39

Zombori Dominik és Szőke Attila kiesett a középfutam után.



C-1 500 m:

1. Carlo Tacchini (olasz) 1:50.70

2. Angel Kodinov (bolgár) 1:51.43

3. Filip Dvorak (cseh) 1:51.93

...6. Kiss Balázs 1:52.74

...8. Korisánszky Dávid 1:53.08



C-2 1000 m (olimpiai szám):

1, Kirill Samsurin, Ilja Pervuhin (orosz) 3:40.49

2. Adolf Balázs, Fejes Dániel 3:41.08

3. Catalin Chirila, Victor Mihalachi (román) 3:41.60

Sáfrán Mátyás, és Bakó Tamás kiesett a középfutam után.

nők:



K-1 500 m (olimpiai szám):

1. Joana Vasconcelos (portugál) 1:54.03

2. Isabel Contreras (spanyol) 1:54.08

3. Hermien Peters (belga) 1:54.27

...6. Kőhalmi Emese 1:55.42

...9. Bodonyi Dóra 1:58.23



K-2 200 m:

1. Krisztina Kovnir, Anasztaszja Dolgova (orosz) 37.77 mp

2. Lucz Anna, Kiss Blanka 38.55

3. Ana-Roxana Lehaci, Viktoria Schwarz (osztrák) 39.03



K-4 500 m (olimpiai szám):

1. Maria Kicsaszova-Skorik, Ljudmila Kuklinovska, Anasztaszja Todorova, Marija Povk (ukrán) 1:33.86 p

2. Manon Hostens, Margot Maillet, Vanina Paoletti, Lea Jamelot (francia) 1:34.36

3. Natalja Podolszkaja, Jelena Anjusina, Anasztaszja Dolgova, Szvetlana Csernigovszkaja (orosz) 1:36.46

4. Szellák Szabina, Zupkó Vanda, Rendessy Eszter, Szénási Zsófia 1:37.07

5. Sólyom Dóra, Katrinecz Rita, Bodonyi Dóra, Csikós Zsóka 1:37.85



C-2 200 m:

1. Antia Jacome, Antia Otero (spanyol) 45.01 mp

2. Maria Corbera, Patricia Coco (spanyol) 45.55

3. Irina Andrejeva, Darja Harcsenko (orosz) 45.72

...5. Bragato Giada, Kisbán Zsófia 47.08

6. Gönczöl Laura, Opavszky Réka 47.22



C-2 500 m (olimpiai szám):

1. Ludmila Luzan, Anasztaszja Csetverikova (ukrán) 1:58.81 p

2. Daniela Cociu, Maria Olarasu (moldovai) 2:01.19

3. Karen Roco, Maria Mailliard (chilei) 2:02.91

...5. Bragato Giada, Kisbán Zsófia 2:03.39

6. Gönczöl Laura, Opavszky Réka 2:04.87



vegyes számok:



K-2 200 m:

1. Lucz Anna, Csizmadia Kolos 34.31 mp

2. Biljana Relic, Marko NOvakovic (szerb) 34.47

3. Manon Hostens, Maxime Beaumont (francia) 34.53

4. Kiss Blanka, Apagyi Levente 34.65



C-2 200 m:

1. Irina Andrejeva, Ivan Stil (orosz) 39.22

2. Molnár Csenge, Hajdu Jonatán 40.03

3. Vitalij Vergeles, Anasztaszja Csetverikova (ukrán) 40.21

Kép: MKKSZ