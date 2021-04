A nevezési határidő vége előtt egy hónappal már 57 ország és több mint 1000 résztvevő jelezte, hogy ott lesz a szegedi kajak-kenu európai pótkvalifikációs versenyen és felnőtt világkupán, amelyre május 12. és 16. között kerül sor.

A magyar szövetség (MKKSZ) csütörtöki hírlevelében emlékeztet: március 24-én volt egy éve annak, hogy kiderült, a 2020-as, tokiói olimpiát elhalasztják. Erre reagálva a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) tavaly tavasszal úgy döntött, hogy a 2021-es szezon első világkupaversenye mellett az európai olimpiai és paralimpiai pótkvalifikációs viadalt is Magyarország rendezheti meg idén májusban.



"Tulajdonképpen a magyar szervezőbizottság az előkészületeket már tavaly megkezdte azzal, hogy megrendezte 2020 egyetlen felnőtt gyorsasági versenyét, a szeptemberi világkupát" - mondta Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke, a szervezőbizottság vezetője.

"Szegeden már akkor olyan járványügyi protokollt állítottunk fel, amely garantálta a versenyre érkező csapatok és vendégek biztonságát."



Az Adolf-Fejes kettős akár kvótát is szerezhet Szegeden.



A jelenlegi helyzetben a magyar szervezők "szintet lépnek", és az ICF-fel közösen idén még szigorúbb szabályokat vezetnek be, amelyeknek betartását ellenőrizni fogják a résztvevők egészségének védelme érdekében.



"A májusi versenyünkre eddig 57 ország jelezte részvételi szándékát, de vannak további érdeklődők, így valószínűleg napokon belül átlépjük a 60-at, ebből 35 nemzet lesz ott a pótkvalifikációs viadalon is. Az utazási nehézségek ellenére ez a magas szám nem meglepő, hiszen azoknak az élversenyzőknek is fontos, hogy néhány hónappal az olimpia és a paralimpia előtt a felkészültségüket ellenőrizzék, akik már szereztek kvótát Tokióra. Bízunk benne, hogy méltó házigazdái lehetünk ennek a kiemelt jelentőségű eseménynek" - tette hozzá Schmidt Gábor.

Képek: Facebook.com/MagyarKajakKenuSzövetség