A fiatal Vajda, Szántói Szabó kettős május elején meglepetésre győzött a régi-új olimpiai számban, majd egy értékes ötödik helyet szerzett az ugyancsak Szegeden rendezett világkupán.



Az Atomerőmű SE, Vasas versenyegyesülés ezúttal már esélyesnek számított az erős mezőnyben, s remekül is versenyzett, magabiztosan előzte meg riválisait. A második helyen Fodor Bence és Balogh Gergely ért be, míg az olimpiai bajnok Kopasz Bálint, aki tavaly világ- és Európa-bajnoki címet nyert ebben a számban Nádas Bencével, harmadik lett az ifjúsági világbajnok Hidvégi Hunorral.



A női kajakosok ötkarikás egyes számában, 500 méteren a kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara nyerte az első válogatót, most azonban még a dobogóra sem fért fel. A győzelmet világbajnok honvédos klubtársa, Gazsó Alida Dóra szerezte meg nagyszerűen versenyezve, mögötte Fojt Sára lett a második, Pupp Noémi pedig a harmadik. Csipes ezúttal ötödikként ért célba, míg a mezőny másik olimpiai bajnoka, Hadvina Dóra hetedik lett.



A másik két csütörtöki döntő közül férfi C-1 200 méteren a betegségéből felépült, visszatérő Hajdu Jonatán, női C-1 500 méteren pedig Kiss Ágnes győzött.

Pénteken öt, a szombati zárónapon pedig tíz döntőt bonyolítanak le a Maty-éri pályán zajló versenyen. A jövő heti, Európa-bajnokságnak számító krakkói Európa Játékokon induló csapat összetételét vasárnap véglegesíti a szövetség.

Eredmények:

férfiak:

---------

K-2 500 m (olimpiai szám):

1. Vajda Bence, Szántói Szabó Tamás (Atomerőmű SE, Vasas SC-ARC-S Group) 1:28.299 p

2. Fodor Bence, Balogh Gergely (Kovács Katalin Akadémia, MVM Szegedi VSE) 1:29.120

3. Hidvégi Hunor, Kopasz Bálint (Tatai Hódy SE, Graboplast Győri VSE) 1:29.238

C-1 200 m:

1. Hajdu Jonatán (DKSE Dunaújváros) 39.367 mp

2. Koczkás Dávid (Merkapt-Mekler László SE) 39.402

3. Rumi Gergő (Graboplast Győri VSE) 40.424

nők:

----

K-1 500 m (olimpiai szám):

1. Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE) 1:47.789 p

2. Fojt Sára (Kovács Katalin Akadémia) 1:48.879

3. Pupp Noémi (Atomerőmű SE) 1:49.272

C-1 500 m:

1. Kiss Ágnes (MVM Szegedi VSE) 2:04.178 p

2. Opavszky Réka (PACS-PACS SE) 2:05.185

3. Csorba Zsófia (UTE) 2:07.185

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images