Az évzáró gálát Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke nyitotta meg, aki megköszönte a versenyzők és az edzők mellett a Magyar Kormánynak, a szponzoroknak és a sajtó képviselőinek is az egész éves munkát, támogatást.



Az MKKSZ elnöke külön kiemelte, hogy nemcsak az aktuális felnőtt élversenyzőink erősek, és vannak ott a világ élvonalában, hanem a jövő csapata is formálódik, hiszen már sorozatban ötödik éve a magyar a legeredményesebb nemzet az ifjúsági és U23-as világbajnokságon.

Ennek megfelelően először a korosztályos legjobbakat díjazták, az év női kajakosa a gyorsasági vébén három vb-címet nyert Kőhalmi Emese lett, aki maraton világbajnoki aranyérmet is bezsebelt az idén. Az év kenusának Gönczöl Laurát és Opavszky Rékát, az év férfi kajakosának Redl Andrást, az év férfi kenusának pedig Horváth Benedeket választották. Az év legjobb utánpótlásedzője Gintl Andrea lett.

A maraton világbajnokságon is fantasztikusan szerepeltek a magyarok, megnyerték a pontversenyt és az éremtáblán is az élen végeztek. Itt az év legjobb női kajakosa a két vb-aranyat begyűjtő Kiszli Vanda, az év női kenusa Kisbán Zsófia, az év férfi kajakosa Boros Adrián és Máthé Krisztián, míg az év férfi kenusa Laczó Dániel és Nagy Gergely Balázs lett. Az év maraton edzőjének Sztanity Lászlót választották, aki többek között Csay Renátát és Czéllai-Vörös Zsófiát is felkészítette az idén, ők párosban világbajnokok lettek, Csay már a huszadik vb-aranyát zsebelte be.

Az év női paraversenyzője a szegedi világbajnokságon olimpiai kvótát szerzett Varga Katalin lett, a férfiaknál pedig a 16 évesen világ- és Európa-bajnoki címet nyert Kiss Péter Pált választották a legjobbnak. Az év paraedzője Kiss Péter Pál felkészítője, Pruzsina István lett.

A felnőtt gyorsasági legjobbak díjazása az év női kajakosának járó elismerés átadásával kezdődött, itt Kozák Danuta nyert, a női kenusoknál Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső, a férfi kajakosoknál a K-1 1000 méteren világbajnok Kopasz Bálint, a férfi kenusoknál pedig Adolf Balázs vehette át a díjat. Az év edzője Kopaszné Demeter Irén, Kopasz Bálint édesanyja és edzője lett.

Az esemény végén bejelentették, hogy a Mercedes-Benz a következő évre autót ad használatra hét versenyzőnek: Kozák Danutának, Medveczky Erikának, Kárász Annának, Balla Virágnak, Kopasz Bálintnak, Kammerer Zoltánnak és a Mercedes család új tagjának, Devecseriné Takács Kincsőnek.

