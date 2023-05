A sportági szövetség (MKKSZ) honlapja emlékeztet rá, hogy tavaly szeptemberben újult erővel vágott bele a felkészülésbe Csipes, akinek a legfontosabb idén az egyes lesz, míg párosban Gazsó Dorkával ül össze az első válogatón. A szegedi világkupán való indulásról egyelőre nem döntött, abban viszont biztos, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiája.



A 33 éves kajakos legutóbb a 2021-es koppenhágai világbajnokságon versenyzett, az elmúlt évet a pihenésnek szentelte.

"Szeptemberben, egy év pihenő után álltam vissza, akkor egy kicsit nehézkes volt, de visszanézve elég jól sikerült. A melegvízi edzőtáborunk Dél-Afrikában extra jól sikerült, bár fizikailag még nem éreztem magam ugyanúgy, mint a legutóbbi felkészülések ezen szakaszán, akkor viszont nem is fél év alatt építettem fel a versenyformát. Mentálisan abszolút helyükön tudom kezelni a dolgokat, az elmúlt években sokat fejlődtem ilyen téren, ami nagyban segít az edzések alatt. Ha fizikailag nem is érzem magam a csúcson, akkor fejben átkapcsolok és ugyanolyan teljesítményt tudok nyújtani" - nyilatkozott a kajakkenusport.hu oldalon.

A dél-afrikai edzőtáborból hazatérve a múlt hétig egészséges maradt, de két héttel a világkupa és hárommal a válogatók előtt megfázott, így egy hét kiesett a felkészüléséből.

A BHSE versenyzőjének edzéseit továbbra is édesapja, Csipes Ferenc vezeti, változás azonban, hogy egy szinte teljesen új csoportba került: Pupp Noémi mellett Gazsó Dorka és Fojt Sára is olyan fiatal tehetség, akinek Csipes Tamara példakép és húzóerő. Mint mondta, a fiatalok jó edzőpartnerek, mivel megvan bennünk az egészséges versenyszellem, de tudnak csapatként együttműködni, húzzák és motiválják egymást.

"Más a dinamikája a csapatnak, mint az elmúlt öt évben. Szeretek velük készülni, tudnak motiválni is, hiszen ők a következő generáció, az új hullám" - mondta Csipes, hangsúlyozva, hogy ha nem tudná tartani velük a lépést, az komoly visszajelzés lenne a számára.

Betegsége miatt a jövő heti világkupán való indulásról még nem döntött, a csapat miatt viszont mindenképp utazik Szegedre.

"Be vagyok nevezve a világkupára egyes hajóban. Az edzések miatt biztosan le is fogok menni. Ha úgy érzem magam fizikálisan és mentálisan is, hogy indulni tudok, akkor indulok, ha nem akkor pedig folytatom az edzéseket. Azt is el tudom képzelni, hogy megyek egy előfutamot, azzal is tesztelem a formám" - osztotta meg a terveit.

Az egy héttel későbbi, szolnoki válogatóra viszont már nagyon is készül, illetve elkezdődött a gondolkodás a duisburgi kvótaszerző világbajnoksággal kapcsolatban is.

"Az első válogatóra elsősorban egyesre készülök. Ez a legfontosabb, de Gazsó Dorkával elindulunk párosban is. Erre nem készülünk még tudatosan, megnézzük milyen együtt, milyen pályát tudunk menni, itt a második válogató lesz fontos, arra edzünk majd közösen is. A világbajnokságra először ki kell jutni, utána kezdjük majd el összerakni a menetrendet. Nagyjából bármilyen felállást el tudok képzelni, mivel három számot nem lehet menni, ezért valamelyik biztosan háttérbe kerül majd, egyelőre még képlékeny, hogy melyik. Az egyes mindenképpen prioritást élvez, emellett a párossal is jót kell mennünk, ha ott akarunk lenni, így bőven van még munka nyárig" - nyilatkozott.

Csipes Tamara úgy érzi, fizikálisan még képes lenne a 2028-as Los-Angeles-i játékokig is a vízen maradni, ennek ellenére egészen biztos, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiája. Azt is el tudja képzelni, hogy lesz még egy levezető éve, amikor nem feltétlenül maximális erőbedobással, de edzeni fog. A kérdést ugyanakkor nyitva hagyja, nem hozott még végleges döntést ezzel a kapcsolatban.

Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images