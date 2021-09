A péntek délelőtt vízre szállt hat magyar egység közül három egyből a döntőbe jutott előfutamából, három viszont délután még középfutamra kényszerül a koppenhágai kajak-kenu világbajnokságon.

A második versenynapon a csütörtökihez képest alacsonyabb, 15 fok körüli hőmérséklet és előbb enyhe jobbos oldalszél, majd szembeszél fogadta a sportolókat a Bagsvaerd-tavon.



A hat szám közül egyedül férfi K-1 200 méteren nem volt lehetőség egyből a döntőbe kerülni, mert ugyan a 2024-es párizsi olimpián a sprinterek már nem mutathatják meg magukat, a legrövidebb táv versenye továbbra is népszerű a versenyzők körében, ezt a mezőny nagysága is alátámasztja. A Tokióban negyedik Csizmadia Kolos ezzel együtt már az előfutamban "odatette" magát, remek tempóban haladt, majd a hajó berúgását is gyakorolta, s az olasz Andrea di Liberto mögött második helyen célba érve készülhet a középfutamra.





Hozzá hasonlóan Balla Virág is vízre száll még délután, miután a női kenusok 200 méteres egyéni versenyében ötödikként zárt első pályáján, azaz nem sikerült élnie azzal a lehetőséggel, hogy az első három egyből a fináléba jut.





Férfi K-2 500 méteren - amely régi-új szám lesz a 2024-es ötkarikás műsorban - csak az első hely ért egyenes ágon döntőt. Az egyesben olimpiai bajnok Kopasz Bálint ezúttal győri klubtársával, Erdőssy Csabával próbálkozik ebben a számban, s bár jól lapátoltak az előfutamban, a mellettük evező németekkel nem bírtak, második helyük pedig esetükben is középfutamos folytatást jelent. Kopasz elmondta: csalódott, hogy nem sikerült nyerniük, mert mivel ő három számban is érdekelt ezen a vb-n, jó lett volna kihagyni a középfutamot.



"Ez így nagyon nem jó. Hiába indítottunk, nem tudtuk megelőzni a németeket" - tette hozzá.



A másik három számban ugyanakkor sikerrel jártak a magyarok.



Csipes Tamara friss olimpiai ezüstérmesként fölényesen nyerte a második előfutamot K-1 500 méteren, noha mint később kiderült, nem alakultak számára ideálisan a rajt előtti percek.



"Csak arra koncentráltam, hogy végig tudjak menni. A júniusi Európa-bajnokságon használhattunk széldzsekit, és én most is ebben akartam evezni, mert nagyon hideg van, de a stégről visszaküldtek, hogy vegyem le. Így az átlagos 20-25 perc helyett most mindössze 12 percem maradt a bemelegítésre ebben a hidegben, és így nem volt jó végigjönni" - mondta a parton a Honvéd klasszisa.

"Az mondjuk jó érzés volt, hogy egyáltalán nem izgultam, talán mert az említett baki miatt nem is jutott rá időm. Nem kerültem erős futamba, tudtam, hogy én vagyok a legjobb és muszáj nyernem, ez pedig adott egy kis adrenalint."



Ebben a számban vasárnap rendezik majd a döntőt, csakúgy mint a két kenus számban, férfi C-2 500 méteren és női C-2 200-on, amelyekben egyformán az első három hely ért finálét. Előbbiben a két éve, Szegeden vb-ezüstérmes Hajdu Jonatán, Fekete Ádám duó óriási csatában második lett spanyol riválisa mögött.





A magyarok nagyon kihajtották magukat, a partra szállás után percekig tartott, mire nyilatkozni tudtak.



"Azt hittük, hogy sokkal könnyebb lesz ez az előfutam. Nem mentünk jól, ennél az elmúlt hetekben még egy edzés után, fáradtan is jobban teljesítettünk. Részemről ez talán annak tudható be, hogy az elmúlt napokban nem alszom jól. Remélem, ez változik és a döntőben már jobbak leszünk" - mondta Hajdu Jonatán.



Bragato Giada és Nagy Bianka kettőse ugyancsak másodikként ért be a 200 méteres versenyben - őket a kubaiak előzték meg -, így szintén készülhet a vasárnapi végjátékra.





Pénteken később még három magyar érdekeltségű előfutamot rendeznek a vb-n, majd 14 órától következnek a középfutamok.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt