A kajakos Csipes Tamara és Birkás Balázs egyformán futamgyőzelemmel mutatkozott be 500, illetve 200 méter egyesben a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, míg a kenu párosoknál a Bragato Giada, Nagy Bianka és a Kollár Kristóf, Fejes Dániel duó második lett előfutamában 500, illetve 1000 méteren. Mind a négy egység a középfutamba jutott.

"Ilyennek terveztem ezt a futamot. A négyes nem esett jól, és ezért azt szerettem volna, hogy ez viszont jól essen, de persze úgy, hogy elöl érek be. Az elejét megnyomtam, az első 150 métert egy döntős erővel teljesítettem, utána aztán egyre jobban kiengedtem. Mentálisan és fizikálisan is sokkal jobban érzem magam, mint májusban-júniusban. Edzésen nagyon jó időket megyek, ami jó kiindulási alap" - értékelt a parton a Honvéd 33 éves klasszisa megemlítve, hogy először versenyez Duisburgban, ahol hasonlóan érzi magát és a víz is hasonló, mint Szolnokon, ahol a vb-re készültek.

A tavalyi szezont kihagyó Csipes egyesben ezüstérmes lett Lisa Carrington mögött Tokióban, s miközben nyilatkozott, most is fél szemmel figyelte új-zélandi riválisa előfutamát.

"Most azért nem érzem ugyanolyan állapotban magam, mint az olimpia előtt, van még rajtam súlyfelesleg. De ezzel most nem foglalkozom, idén még nem akartam mindent vérre menően csinálni, a mostanit alapvetően egy visszatérő évnek terveztem. Lisa jelenleg a top versenyző, ő az olimpiai bajnok és a vb-címvédő, nekem az a mérce, hogy hozzá képest hol tartok most. A vele való csatából sokat meg fogok tudni" - mondta az MTI-nek a magyar kajakos.

A Bragato Giada, Nagy Bianka kenus duó is olimpiai kvótára hajt Németországban, ehhez a legjobb nyolc között kell zárnia. Első pályájukon másodikak lettek a kanadaiak mögött, ahogy elmondták, próbálnak tartalékolni az erejükkel.

"Az előfutamban kár lett volna kihozni magunkból a maximumot, főleg úgy, hogy a hét során öt futamunk lesz a négyessel együtt. Ezért tartalékolnunk kell, mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyen sokszor kell vízre szállnunk. Próbálunk minimális energiabefektetéssel bejutni a döntőbe, ott pedig megyünk majd egy maximumot" - mondta az MTI-nek Nagy Bianka.

Csipeshez és a kenu pároshoz hasonlóan a futamgyőzelemmel debütáló Birkás Balázs és a második hellyel bemutatkozó Kollár Kristóf, Fejes Dániel kenu kettes (1000 m) is csütörtökön folytatja szereplését a középfutamban, majd ezeknek a számoknak a döntőit szombaton rendezik.

A délutáni programban magyar részről még a Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás páros (K-2 1000 m), Kisbán Zsófia (C-1 1000 m), Rendessy Eszter (K-1 1000 m), Adolf Balázs (C-1 1000 m) és Varga Ádám (K-1 1000 m) lesz érdekelt, utóbbi két versenyző olimpiai kvótáért is küzd Duisburgban.

A további program:

csütörtök:

200, 500 és 500 méter vegyes előfutamok 9.00

200, 500 és 1000 méteres középfutamok 14.00

péntek:

200 és 500 méteres középfutamok 10.00

para döntők 12.30

200 és 500 méteres döntők 14.30

szombat:

200, 500 és 1000 méteres döntők 10.54

200, 500 és 500 méter vegyes középfutamok 15.00

vasárnap:

para döntők 11.00

200, 500 és 1000 méteres, valamint 500 méter vegyes döntők 11.28

5000 méteres döntők 14.04

Borítókép: MTI/Kovács Tamás