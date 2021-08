Bodonyi Dóra kissé csalódottan értékelt azt követően, hogy Kozák Danutával bronzérmet szereztek a kajak kettesek 500 méteres versenyében a tokiói olimpián.

"Nyilván nyerni szerettünk volna, ugyanúgy, ahogy mindenki más" - mondta a szolnokiak 27 éves versenyzője, aki első olimpiáján szerepel.



"Sajnos elrontottuk a rajtot. Amúgy sem rajtolunk jól, de most sikerült alulmúlnunk önmagunkat. Aztán a táv második felében már jöttünk fel, de az új-zélandiak nagyon jól bírták, miután a rajtban nagy előnyt szereztek. Az Eb-n másfél másodperccel megvertük a lengyeleket, most ők is előttünk zártak. Egyébként jó páros, minden évben dobogóra állnak" - mondta Bodonyi Dóra.



"Sajnos most ez ennyi volt, de szerencsére van még javítási lehetőségünk. Dana egyesben és négyesben is vízre száll még, én pedig a négyes tagjaként. Úgy érzem, hogy a négyesre át tudom majd fordítani ezt magamban, és még éhesebben tudok majd odaállni" - tette hozzá az ötszörös világbajnok kajakos.



Kozákék mögött Csipes Tamara és Medveczky Erika kettőse lett a negyedik.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás