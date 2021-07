Néhány nappal a Tokióba utazás előtt jó hangulatban, reményekkel telve fogadták az újságírókat az olimpiára készülő kajak-kenu válogatott tagjai a szolnoki edzőtáborban.

A sajtónap reggelén voltak, akik éppen vízre szálltak, mások pedig az edzésadagot teljesítve már a hajókból szálltak ki a Holt-Tiszai Vízisport-telepen. Amíg a versenyzők a fotózáshoz és az interjúkra készültek, Schmidt Gábor, a szövetség elnöke az MTI-nek elmondta, hogy bár négy olimpián vett részt eddig, Tokióba bizonyos szempontból ő is újoncként utazik, mint többen a küldöttségből: ez lesz az első olimpiája elnökként.

"Bizakodó vagyok, jó állapotban vannak olimpikonjaink. Ezt egyrészt saját tapasztalatból mondom, mert többször láttam őket edzéseken, másrészt Hüttner Csaba szövetségi kapitány is arról számolt be nekem, hogy jó időket eveznek a versenyzők" - mondta, majd azzal folytatta, hogy most már a vezetőkön a sor, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek a sportolóknak. Boros Gergely szakmai igazgató már Tokióban van a hajókkal, előkészíti a terepet. A legfőbb feladat annak a megszervezése, hogy a Tokióba érkezéskor minden rendben legyen.

"Tokióból elég hosszú várakozás után tudunk majd továbbutazni Takamacuba, és már beszéltem Vékássy Bálint MOB-főtitkárral, hogy kapjunk egy külön termet a repülőtéren, ahol kényelmesen eltölthetjük az időt. Jó kapcsolatban vagyunk az evezősökkel is, tőlük a széljárásról kértem információt" - mondta Schmidt Gábor, aki nem titkolta, hogy meglepődött a japán szervezőbizottság ügyvezetőjének azon a kijelentésén, hogy akár el lehet törölni a játékokat.

"Felelős vezető ilyet nem mondhat. Mi úgy gondoljuk és úgy készültünk, hogy lesz olimpia" - szögezte le.



A Fejes Dániel, Adolf Balázs kenupárost felkészítő edzői csapat egyik tagja, Németh Szabolcs arról beszélt, hogy kilenchetes felkészülésen van túl az egység, melynek első három hete kemény alapozás volt. A duó tagjai fiatalok, még nem sok nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, az olimpiai pótkvalifikáció után az Európa-bajnokságot kihagyták, hogy minél többet edzhessenek.



"Mivel a fiúknak nincs nagy versenyrutinjuk, igyekeztünk minél több versenyhelyzetet teremteni számukra, felkészülésüket kajakos fiúk is segítették edzőpartnerként. Az egység párosban szerzett kvótát, de az egyest is komolyan veszik, az edzések jó része is egyes volt, és jó időket mentek" - mondta a szakember, aki szerint bár voltak nyűgösebb szakaszok az elmúlt időszakban, már jó formában vannak a versenyzők, és döntőbe jutást, az 1-6. hely valamelyikének megszerzését várja tőlük.

Adolf Balázs szinte a mester szavait folytatva kijelentette, hogy jó állapotban vannak, jót tettek nekik a kajakosokkal közös edzések.



"Most már kevesebb edzést tartunk, de azok keményebbek. A vasárnapi indulásig igyekszünk kihasználni az időt, elvégzünk minden munkát, mert nem tudjuk, a megérkezés után mi vár ránk, mikor edzhetünk" - magyarázta, és hozzátette, hogy a páros szereplése a hangsúlyos, az egyes indulást ajándékba kapták. Első olimpiájukon az esélytelenek nyugalmával állhatnak rajthoz, ami előny is lehet.

"Hatalmas lendülettel készülök az olimpiára, rég éreztem magam ilyen állapotban. Vágyom a versenyzésre, és érzem a fizikai hátteret, hogy jó lesz. Örülök, hogy újra a négyes tagja lehetek, ütős egység a mienk!" - jelentette ki Kárász Anna, aki a női kajaknégyesben és 200 méter egyesben is rajthoz áll Tokióban.



A négyes hajó harmadik beülőjében komfortosan érzi magát. A 200 egyesben pedig a válogatókon az derült ki, hogy az első száz méter nem volt elég jó, nem tudott felgyorsulni, de azóta javított a hibákon.

A férfi kajakosoknál egyes és páros ezer méteren indul a világbajnok Kopasz Bálint, aki úgy vélekedett: miután eldőlt, hogy a négyesben nem kap szerepet gördülékenyen haladt a felkészülése.



"Így igazságos, mindenki két-két számot visz. A férfi kajakmezőny erős, lehet, hogy a három szám sok lett volna" - vélekedett, és hozzátette, hogy várja az extrém körülményeket, a hátszelet és a nagy hullámokat, mert az fekszik neki. Arról is beszélt, hogy a tokiói időjárást is figyeli, a magas hőmérsékletre az itthoni kánikulában fel lehetett készülni.

A Nádas Bencével alkotott párosa az elmúlt hetekben összeszokott egységgé vált.

"Komfortosan érzem magam hátul, le tudom követni Bence mozgását. Ő meg azt mondta, hogy jól adom alá a hajót" - tette hozzá Kopasz Bálint, aki ha kijön számára a jó forma, egyesben az 1-5. helyre várja magát, párosban pedig a döntő a cél. "Ha az megvan, a többi kiderül" - tette hozzá.

Evezés, kondizás, focizás volt a programja a Balla Virág, Takács Kincső női kenupárosnak, amely a küldöttség után két nappal, 27-én utazik Tokióba.

"Már kétszer voltunk Tokióban, felmértük, hogy mennyi időre van szükségünk az átálláshoz, és négy nap elég. Egyébként sem nagyon szoktunk edzőtáborozni, egy hét távollét éppen elég" - magyarázta a későbbi elutazást Balla Virág, majd elmondta, hogy most már kicsit felszabadultabbak, és inkább minőségi munkát végeznek, a gyorsításra helyezik a hangsúlyt.

Közben megjelent Balla Virág társa, Takács Kincső a kutyájával, Murphyvel, és kiegészítő sportként önfeledt focizásba kezdtek, pontosabban elsősorban a kutya szaladgált a labdáért.

"A nem túl jól sikerült Európa-bajnokság után Kincsővel szeretnénk bebizonyítani, hogy ott vagyunk az élmezőnyben" - jelentette ki Balla Virág.

