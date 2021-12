Győrből Budapestre költözött az Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai ötödik kenus, Balla Virág, aki Varga Dávid csoportjában készül a jövő évi versenyekre.

A 27 éves sportoló a M4 Sport hétfői Sporthíradó című műsorában elmondta: nehéz volt eljönnie a Graboplast Győrtől, hiszen tízéves kora óta ott készült, ott töltötte a mindennapjait, de úgy érezte, szüksége volt erre a váltásra.



"Az olimpia után úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen vérfrissítésre van szükségem, előbb csak edzőváltásban, majd klubváltásban kezdtem gondolkodni" - fogalmazott.



Bár az új egyesületét még nem árulta el - mint mondta, hamarosan bejelentik, hogy hol folytatja -, annyit elmondott, hogy korábbi győri klubtársa, Varga Dávid irányításával készül, a fővárosban.



Balla Virág egyesben is szeretne jó eredményeket elérni, ezzel együtt a páros változatlanul közelebb áll a szívéhez, s a tervük az, hogy állandó párostársával, a Győrben maradt Takács Kincsővel továbbra is együtt versenyeznek majd. Hozzátette: jövőre, a kanadai világbajnokságon több számban is szeretne vízre szállni.

