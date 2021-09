Lódi Renáta, az MTI különtudósítója jelenti: A koppenhágai kajak-kenu világbajnokság szombati döntőiben érmet szerzett magyar versenyzők nyilatkozatai:

Gazsó Alida Dóra (K-1 1000 m, 1. hely):

"Nem gondoltam volna, hogy ekkora előnnyel sikerül nyernem. A táv közepén nagy iramot mentem, s igazából nem is tudtam kihajtani magam."

Csipes Tamara (K-2 500 m, 1. hely):

"Nagyon hideg van, a víz is hideg, ezért nehéz volt már a bemelegítés is és verseny közben sem úgy viselkedtek az izmaink, ahogy szoktak. Ha nem ilyenek a körülmények, akár három hajó előnnyel is nyerhettük volna ezt a verseny, szerencsére így is meglett a győzelem."

Kozák Danuta (K-2 500 m, 1. hely):

"A rajt után visszavettem a csapásszámból, majd amikor a táv második felében indulni akartuk, nem tudtunk annyit beleadni, mint az előfutamban. Ezzel együtt éreztem, hogy megvan a győzelem, belülről simábbnak érzékeltem, mint amilyen volt. Ez a 15. világbajnoki győzelmem, ebből látszik, hogy öregszem. Ez a mostani a mostoha körülmények miatt biztosan emlékezetes marad."

Kiss Blanka (K-2 200 m, 2. hely):

"Csak a saját pályánkra figyeltünk, úgyhogy nem érzékeltem, hányadik helyen vagyunk. Próbáltunk mindent beleadni. A stégen már tudtuk, hogy dobogósok vagyunk, s hogy végül ezüst lett, egy ajándék. Amikor visszalőtték a rajtot, megijedtem, mert ilyenben még nem nagyon volt részem, de aztán jól összeszedtük magunkat."

Lucz Anna (K-2 200 m és K-1 200 m 2. hely):

"Nagyon örülök, el sem hiszem! Egyesben a rajtom nem volt túl jó, csak az forgott a fejemben, hogy hajtsam ki magam, amennyire tudom. Csak a parton tudtam meg, hogy második lettem. Az előfutam-győzelem önbizalmat adott, és reménykedtem, hogy esetleg ebben a számban is meglehet a dobogó. Kezdem elhinni, hogy ott lehetek a legjobbak között. Nagyon várom a vegyes versenyt is!"

Kopasz Bálint (K-1 1000 m, 2. hely):

"Mindent jól csináltam, ezért nincs miért bosszankodom, ez is jó helyezés. Az időjárás nem igazán jön be nekem, hideg van és ezt az izmaim is érzik. Ezzel együtt örültem, hogy a végén sikerült megindulnom. Imádok kajakozni és ez a szép a versenyzésben, hogy nem lehet tudni, mikor ki a jobb. Pimenta különleges versenyző, egyedi az utazó tempója, hatalmas iramot tud diktálni, ő a legerősebb ellenfelem. Nyilván vissza akart vágni az Európa-bajnokságért és az olimpiáért, sikerült is neki. Jövőre majd folytatódik a harc."

Adolf Balázs (C-1 1000 m, 3. hely):

"Az volt a tervem, hogy a német sráccal tartsam a lépést, és csak a célban néztem ki, akkor láttam, hogy ez elég jól sikerült. Idén és jövőre is még az a célom, hogy tapasztatot gyűjtsek ebben a kemény mezőnyben. A bronzérem azért nagy önbizalmat ad a jövőre."

Kulifai Tamás (K-2 1000 m, 3. hely):

"Bevállaltuk az erősebb első ötszáz métert és Bálint a végén is jól tudta tartani a csapásszámot. Bár az izmaink a végére kezdtek bekötni, szerencsére beértünk a fehéroroszok előtt. Tíz éve világbajnoki címet szereztem K-2 500 méteren, ha valaki akkor azt mondja, még 2021-ben is vb-dobogóra állhatok, aláírom.

Noé Bálint (K-2 1000 m, 3. hely):

"Hosszú volt a szezon, fejben is nehéz volt végigcsinálni. Reménykedtem egy vb-éremben, ennél jobbat akkor sem tudtunk volna menni, ha augusztusban rendezik ezt a versenyt, úgyhogy maximálisan elégedett vagyok."

Borítókép/Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt