A kajak egyesek 200 méteres versenyében érdekelt Csizmadia Kolos és az Adolf Balázs, Fejes Dániel 1000 méteres kenupáros is egyből a döntőbe jutott előfutamából az európai kajak-kenusok olimpiai pótkvalifikációs viadalán, Szegeden. A Béke Kornél, Varga Ádám 1000 méteres kajakpáros középfutamra kényszerül.

Bodonyi András (C-1 1000 m) egy második hellyel már délelőtt kvalifikálta magát a csütörtöki kvótacsatákra, délután pedig két magyar futamgyőzelemnek örülhetett a csapat. Csizmadia magabiztos előnnyel verte riválisait a sprint táv második előfutamában, ahol csak a győztes spórolhatta meg a középfutamot, míg az Adolf, Fejes duó utcahosszal nyerte versenyét.



Utóbbi számban az első három hely ért finálét, ahogy K-2 1000 méteren is, itt a Béke, Varga kettős negyedik helyen ért célba előfutamában, így rájuk még vár egy középfutam 18 órától.



A magyar válogatott a megszerezhető 18-ból eddig 14 kvótát gyűjtött be a nyári, tokiói játékokra (5 férfi kajakost, 6 női kajakost és 3 női kenust), most még négy férfi számban - C-1 1000 és C-2 1000 méteren, valamint K-2 1000 és K-1 200 méteren - próbálkoznak a hazai versenyzők.

K-1 200 és C-2 1000 méteren az első két hely ér tokiói indulási jogot, míg K-2 1000, illetve C-1 1000 méteren csak a győztes örülhet.

Az európai olimpiai pótkvalifikációs verseny további programja:

később:



középfutamok 17.30

csütörtök:

döntők 11.00 (férfi C-1 1000 m 11.24)

paraverseny, döntők 17.20

döntők 18.32 (férfi K-1 200 m 18.39, férfi C-2 1000 m 18.46, férfi K-2 1000 m 18.55)

