Ausztrália megnevezte a 14 fős kajak-kenu csapatát a tokiói olimpiára, elsőként azt követően, hogy a jövő évre halasztották az ötkarikás játékokat.

A játékok halasztását kedden jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a koronavírus-világjárvány miatt, az ausztrál bizottság viszont ennek ellenére megnevezte teljes sportági küldöttségét, mivel a sportolók teljesítették a válogatási kritériumokat.



Ian Chestermannek, az ausztrálok olimpiai csapatvezetőjének tájékoztatása szerint a pénteki bejelentéssel az volt a céljuk, hogy megszüntessék az esetleges bizonytalanságot és biztosítsák a csapatba bekerült sportolóikat arról, hogy csak a felkészülésre kell koncentrálniuk.



"Olyan volt, mint egy hullámvasút: a kvalifikációtól kezdve az olimpia megtartásával kapcsolatos tárgyalásokon és a törlés lehetőségén át a halasztás bejelentéséig, majd a mostani keretkijelölésig" - fogalmazott a világbajnoki bronzérmes Jo Brigden-Jones. Hozzátette, hogy azért is örül a csapathirdetésnek, mert nyugodtan tud koncentrálni polgári foglalkozására, ugyanis mentősként dolgozik.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) kedden jelentette be, hogy Thomas Bach elnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök megállapodott az olimpia halasztásáról. Az ausztrálok egy nappal korábban közölték: nem tudnak csapatot összeállítani Tokióra, amennyiben a játékokat az eredeti időpontban tartják.



Borítókép: Tracey Nearmy/Getty Images