A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége elfogadta Hüttner Csaba szövetségi kapitány és a versenysport bizottság javaslatát, így eldőlt, hogy férfi K-4 500 méteren az olimpiai felkészülésnek, valamint C-2 1000 méteren a pótkvalifikációs viadalnak azok az egységek vághatnak neki, amelyek az idei szezonban kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Az MKKSZ honlapján olvasható beszámolóban emlékeztetnek, hogy a világversenyek idei törlése és az olimpia elhalasztása már tavasszal felrúgta a tavaly elfogadott felkészülési programokat. A szakmai vezetés a felnőtteknek tesztverseny-sorozatot írt ki, amelyen elsősorban azokban a számokban kerestek ütőképes egységeket, amelyekben nem sikerült olimpiai kvótát szerezni még 2019-ben.



"A fókuszba a férfi 1000 méteres C-2 és K-2 versenyszám került, valamint férfi K-4 500 méteren is kerestük azt az ütőképes egységet, amelyik nekivághat a közvetlen olimpiai felkészülésnek, és éremesélyes lehet jövőre Tokióban. C-2-ben kiemelkedő teljesítmény nyújtott az Adolf Balázs, Fejes Dániel duó, ők hat tesztverseny-futamon győztek, majd nyertek a magyar bajnokságon, és kiválóan szerepeltek az őszi szegedi világkupán is. Jól teljesített az idei tesztévben a Kuli István, Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor összeállítású kajaknégyes is, amely szintén nyerte az edzésversenyeket, a magyar bajnokságot, és meggyőző teljesítményt nyújtott a müncheni négyes-teszten is. Ez a két egység jövő tavaszig biztosan együtt marad, és ha megfelelő teljesítményt nyújtanak a szezon elején, valamint a kenupáros esetében kvótát szereznek, akkor készülhetnek az olimpiára." - mondta Hüttner Csaba.

Hozzátette: férfi K-2 1000 méteren viszont nem volt olyan egység, amelyik kiemelkedően szerepelt volna, így ebben a számban már a tavaszi pótkvalifikációs verseny előtt is válogató lesz.



Az elnökség elfogadta a parakenu szövetségi kapitány beszámolóját. Weisz Róbert reményét fejezte ki, hogy a meglevő három mellé jövő májusban Szegeden újabb kvótákat szerezhetnek a szakág versenyzői.



Az elnökség megköszönte a maratoni vezetőedzőként búcsúzó Weisz munkáját, és a három pályázó - Bauer Gyula, Kadler Viktor, és Kiss Tamás - közül kiválasztotta a szakágat vezető új trénert, a győri klub fiatal edzőjét, Kadler Viktort.

Borítókép: Facebook/Magyar Kajak-Kenu Szövetség