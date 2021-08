A pénteken rajthoz állt öt magyar egység közül négy kiharcolta a középdöntős folytatás lehetőségét kajak-kenuban a tokiói olimpián.

Az ötkarikás lebonyolítás szerint az előfutamból nem lehet egyből a döntőbe kvalifikálni, az első, illetve második hellyel azonban megspórolható az úgynevezett reményfutam. A pénteken kezdődött számokban szombaton rendezik majd a középfutamokat és a döntőket.



Elsőként a győriek többszörös világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok kettősét, Balla Virágot és Takács Kincsőt szólították a rajthoz, s a rutinos páros az ukránok friss Eb-győztes kettősével, Ludmila Luzannal és Anasztaszija Csetverikovával "kéz a kézben", a második helyen beérkezve egyből bekerült a középdöntőbe.







"Nagyon hasznos volt, hogy elindultunk egyesben, szerintem látszott is a mostani rajtunkon, ami nagyon jól sikerült. Én egyáltalán nem is izgultam a start előtt és koncentráltan tudtam most evezni" - mondta Balla Virág.



A férfi kenu egyeseknél, 1000 méteren Adolf Balázs remekül mutatkozott be, többek között a kétszeres címvédő és háromszoros olimpiai bajnok német Sebastian Brendelt is megelőzve a csehek menője, Martin Fuksa mögött másodikként ért célba, azaz már készülhet a szombati folytatásra.







"Nagyon kellett nyomni, de örültem, hogy a rajt után nem mentek el tőlem, lőtávolban maradtam. Ki-kikacsintottam balra, és nagyon jó érzés volt látni, hogy végig meccsben vagyok. Nagy volt a tét, és az utolsó százon mindent beleadtam, hogy sikerüljön. Örülök, hogy nem kell még egy pályát lehúznom ma, bár a maratoni múltam miatt jól bírom a sorozatterhelést. Holnapra próbálom kipihenni magam" - nyilatkozott fáradtan, de boldogan az 5000 méteren világbajnoki ezüstérmes Adolf.



A szám másik magyarja, a Tokióba kisebb betegséggel érkezett Fejes Dániel előbb hatodik, majd a reményfutamban ötödik lett, így ő befejezte olimpiai szereplését.



Ami a kajaknégyeseket illeti, a kétszeres címvédő női egység - ezúttal Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállításban - már első pályáján összekerült a nagy riválisnak tartott új-zélandiakkal és fehéroroszokkal, s velük is vívott nagy csatát a továbbjutásért. A táv nagy részében a háromszoros tokiói bajnok Lisa Carrington vezette új-zélandiak vezettek, de aztán a hajrában a rákapcsoló magyarok elhúztak mellettük és viszonylag magabiztos előnnyel ők értek elsőként a célba.







"Nagyon oda kellett koncentrálni a rajtra, mert tudjuk, hogy az új-zélandiak gyorsak, de ez nem kétszáz méter. Náluk Lisán kívül a másik három lány nem nagyon bírja végig az ötszázat" - értékelt az MTI-nek Csipes Tamara.

"Nálunk mind a négyen végig bírjuk, úgyhogy az utolsó kétszáz méteren szeretnénk eldönteni ezt a versenyt. És nagyon akarjuk!"



A férfiak - Nádas Bence, Béke Kornél, Csizmadia Kolos és a K-1 200 méter aranyérmese, Tótka Sándor - az előfutamban 250 méter után tudatosan visszavettek a tempóból, így mentek még egy pályát, és a reményfutamot már magabiztosan nyerték, így ők is továbbjutottak.







A szombati lesz az utolsó nap a tokiói kajak-kenu versenyen, a magyar csapat eddig két-két arany- és ezüst-, valamint egy bronzérmet gyűjtött a Sea Forest pályán.



A magyarok szombati programja:



középfutamok:

9.30 (2.30): női C-2 500 m (Balla Virág, Takács Kincső)

9.44 (2.44): férfi C-1 1000 m (Adolf Balázs)

10.07 (3.07): női K-4 500 m (Magyarország)

10.21 (3.21): férfi K-4 500 m (Magyarország)



DÖNTŐK:

11.37 (4.37): NŐI C-2 500 M (Balla Virág, Takács Kincső?)

11.53 (4.53): FÉRFI C-1 1000 M (Adolf Balázs?)

12.19 (5.19): NŐI K-4 500 M (Magyarország?)

12.37 (5.37): FÉRFI K-4 500 M (Magyarország?)

Borítókép: MTI/Kovács Tamás