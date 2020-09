A leghosszabb távon, 5000 méteren a kenus Adolf Balázs és a kajakos Bodonyi Dóra révén két győzelmet arattak, valamint további egy-egy második és harmadik helyet szereztek a hazai versenyzők a szegedi kajak-kenu világkupán. A magyar csapat összesen 15 éremmel, 6 arannyal, 6 ezüsttel és 3 bronzzal zárta a vasárnap véget ért viadalt.

A korábban 1000 méter párosban ezüstérmes, 21 éves Adolf már az első, nagy kör után a hármas élbolyban lapátolt, majd féltávhoz közeledve felzárkózott a második helyre az orosz Kirill Samsurin mögé. A folytatásban az ő csatájukat láthatta az élen a közönség. Az Óbudai Ganz VSE versenyzője aztán a célegyenesben könnyedén faképnél hagyta rutinos riválisát, s a tavalyi világbajnoki ezüst után most vk-győzelmet ünnepelhetett ezen a távon.

Simon Sebestyén és a nők hasonló számában Kisbán Zsófia ötödik lett, Molnár Csenge pedig a hatodik helyet szerezte meg.



A szolnokiak 26 éves kajakosa, Bodonyi egy éve, a vb-n megnyerte az 5000 métert Szegeden, s azt már a start után látni lehetett, hogy ennél most sem akarja alább adni. Gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, végig ő állt a mezőnyt vezető, öt versenyzőt számláló csoport élén, s a hajrát is jól bírta. A szombati 1000 méter győztese, az ifjúsági olimpiai és világbajnok Rendessy Eszter a hatodik helyen ért célba. A férfi kajakosoknál Noé Bálint és Béke Kornél végig elöl haladt, s végül a győztes portugál Fernando Pimenta mögött a második, illetve harmadik helyen végzett.





Bodonyi Dóra, remekelt K1 5000 méteren.

Fotó: MKKSZ.hu







A gyorsasági szakágban idén ez volt az egyetlen felnőtt nemzetközi verseny, 33 ország több mint 400 sportolója vett részt rajta. A járványügyi szabályok és korlátozások ellenére, illetve azok szigorú betartása mellett szurkolók is lehettek a Maty-éren.



Eredmények:



5000 m:

férfiak:



K-1:







1. Fernando Pimenta (portugál) 20:03.89 p

2. Noé Bálint 20:04.59

3. Béke Kornél 20:12.02



C-1:



1. Adolf Balázs 22:01.68

2. Kirill Samsurin (orosz) 22:09.95

3. Carlo Tacchini (olasz) 22:30.47

5. Simon Sebestyén 23:20.90

nők:



K-1:



1. Bodonyi Dóra 22:21.89

2. Carola Schmidt (német) 22:22.44

3. Kristina Bedec (szerb) 22:22.70

6. Rendessy Eszter 22:48.73

C-1:

1. Maria Mailliard (chilei) 25:09.23

2. Maria Corbera (spanyol) 25:09.45

3. Olena Csihankova (ukrán) 26:03.01

5. Kisbán Zsófia 26:15.01

6. Molnár Csenge 26:45.53

A verseny után így értékelt a világkupa újdonsült győztese.



"Ha Brendellel kellett volna csatáznom, akkor is erősebb lettem volna. Azt érzem, hogy páros után az állóképességem jobb, és gyorsabb lettem. Tudtam, hogy az utolsó egyenesben is meg tudom nyerni" - nyilatkozta.



Borítókép: Sport365.hu/ Erdős Géza

