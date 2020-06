Adolf Balázs neve 2019 nyarán vált ismertté, amikor a szegedi kajak-kenu világbajnokságon másodikként ért célba a háromszoros olimpiai bajnok, Sebastian Brendel mögött, a kenusok 5000 méteres számának döntőjében. Az egykoron maratoni távokon versenyző fiatal alig néhány éve váltott a síkvízes versenyzésre, de eredményei már most igazolják, jó döntést hozott. A tavalyi élményeiről, a távlati céljairól, és a Fejes Dániellel alkotott "svéd párosukról" beszélgettünk vele.



Az egy évvel ezelőtti szegedi világverseny legnagyobb meglepetése Adolf Balázs ezüstje volt, ami nem csak a nézők emlékezetében fog sokáig élni, hanem a fiatal kenuséban is.





Mint mondja, az akkori eredménye hatalmas motivációt adott számára, amelynek hatását a téli felkészülés során is érezte.



"Visszagondolva még most is nagyon nagy élmény, nagyon motivált is a télen, mert most már tudom, hogy ha keményen dolgozok, oda lehet érni nemzetközi szinten is."

Bár Balázs az elmúlt 1 évben sokat fejlődött, szerinte kell még néhány év ahhoz, hogy síkvizen is a maximumot tudja kihozni magából. Edzőjével most leginkább azon dolgoznak, hogy megfelelően fejlesszék az izmait.







Az izomépítésen túl nagy szerepet kaphat az is, hogy jól tudja beosztani az erejét az 1000 méter során. Azt mondja, az a legfontosabb, hogy sikerüljön közel azonos százakat mennie.



"Amiben szerintem nagyon sok fejlődési lehetőségem van, az az 1000 méter tökéletes beosztása. Maratonon nem lehet egy sebességgel végigmenni, ezren viszont az a legjobb, ha egy tempóval tudok végighaladni. Ebben van még plusz tartalékom."

Az ifjú versenyző nemcsak az egyéni számokra koncentrál, párosban is szívesen rajthoz állna. Jelenleg Fejes Dániellel alkot egy kettőst, akivel szeptemberben térdeltek össze először.





Ennek az egységnek a különlegessége, hogy mind a ketten a jobb oldalon eveznek. Annak ellenére, hogy emiatt nem jósoltak nekik túl sok eredményt, az első szolnoki tesztverseny mindkét számát megnyerték.





Balázs azt mondja örül, hogy meg tudták mutatni, akkor is ütőképes csapatot alkotnak, ha az időjárási körülmények nem a legmegfelelőbbek. Úgy gondolja, a mostani mezőnyben nincs olyan kenus, akivel gyorsabb lehetne.



"Nem tudok elképzelni jelenleg olyat, akivel gyorsabb lehetnék, szóval én kitartanék a Dani mellett."

A tehetséges, ám rendkívül szerény fiú tavalyi sikere után sem bízta el magát. Bár az 5000 egyest idén is szeretné elvinni, tudja hogy még sokat kell dolgoznia.



"Semmi sem biztos. Ugyanúgy lesz idén is válogató. Vannak olyan ellenfeleim itthon, akik meg tudnak fogni, szóval ügyesnek és gyorsnak kell majd lennem."



A még mindig szemtelenül fiatal versenyzőnél szorgalomból és akaraterőnyből nincs hiány, így biztosak vagyunk benne, hogy sokszor találkozunk még a nevével.



Borítókép és képek: Sport365/Erdős Géza