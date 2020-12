A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hétfőn - a gyorsasági szakág két versenyszámának kárára - felvette a 2024-es párizsi ötkarikás játékok programjába az extrém szlalom kajak-kenut.

A NOB sajtóközleménye nem nevezte meg, melyik két gyorsasági versenyszám kerül ki a műsorból, de a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) múlt szombati közlése szerint a férfi és női kajak egyes 200 méteres számot nem rendezik meg a francia fővárosban. Emellett a férfi K-2 1000 és C-2 1000 méterből egyformán 500 méteres verseny lesz.



A férfiak és nők egyaránt 500 méteren versenyeznek majd kajak négyesben és a férfi K-1 1000 méter, a C-1 1000 méter, valamint a női K-1 500 méter is változatlan marad. A jövő évre halasztott tokiói játékokon debütáló női kenus számok, a C-1 200 méter és a C-2 500 méter ugyancsak részei lesznek a párizsi műsornak gyorsasági kajak-kenuban.

A módosítást az idézte elő, hogy az eddigieknél 12 versenyzői kvótával kevesebbel számolhatnak a francia fővárosban.

A NOB végrehajtó testületének hétfői döntése szerint a hullámlovaglás, a gördeszka és a falmászás mellett új sportágként a bréktánc is bekerült a 2024-es versenyprogramba.

A párizsi szervezőbizottság tavaly javasolta a négy sportág felvételét. A hullámlovaglás, a falmászás és a gördeszka a jövő nyárra halasztott tokiói olimpián is szerepel majd, negyedikként a japán házigazdák kívánságára a karatét illesztették be a műsorba.



A francia szervezők közölték, a négy sportág bevonásával egy új, fiatal közönségréteg számára szeretnék vonzóvá tenni az olimpiai játékokat. Ezért is adnak egyre nagyobb teret a városi sport koncepciójának, mert - a NOB megfogalmazása szerint - ezek a sportágak befogadóak, vonzóak és a hagyományos arénákon kívül is űzhetőek.



A bréktánc 2018-ban a Buenos Airesben rendezett Ifjúsági Olimpián mutatkozott be. A hullámlovaglás versenyeit Párizstól több mint 15 ezer kilométerre, a Csendes-óceánon, Tahiti egyik strandján rendezik.



A NOB sajtóközleménye kiemeli, a hogy a 2024-es program kialakításánál a fiatal célközönség megszólítása mellett a nemek közötti egyenlőség volt a másik legfontosabb szempont, ezért ugyanannyi női sportoló indulhat majd a francia fővárosban, amennyi férfi versenyző áll rajthoz. Tokióban még 51,2, illetve 48,8 százalék lesz az arány a férfiak javára. A vegyes versenyek száma 18-ról 22-re módosul.



A teljes sportolói létszám a tokiói 11 092-höz képest 10 500-ra csökken, ez a súlyemelést érinti leginkább. A sportág képviselői közül 2016-ban Rio de Janeiróban még 260-an indulhattak, Tokióban 196-an, majd Párizsban már csak 120-an vehetnek részt. A 2024-re érvényes súlycsoportokat a nemzetközi szövetség (IWF) a jövő év utolsó negyedévében véglegesíti.

A súlyemelés helyzete is bizonytalan.



Fotó: Matthias Hangst/Getty Images



A NOB végrehajtó testülete ismét komoly aggályait fejezte ki az IWF irányításával és a sportág doppingfertőzöttségével kapcsolatban, és ezúttal is megismételte, hogy a súlyemelés programban tartását folyamatosan vizsgálja.

A második legjelentősebb létszámcsökkentést az ökölvívás kénytelen elkönyvelni. A súlycsoportokat a NOB fogja véglegesíteni, ugyanis a nemzetközi szövetséget (AIBA) felfüggesztették. Az biztos, hogy a férfiak elveszítenek, a nők viszont kapnak egy súlycsoportot.



Atlétikában a férfiak 50 kilométeres gyaloglása helyett bekerül egy új vegyes esemény, amelyet később konkretizálnak. Vitorlázásban három új vegyes versenyszámot is rendeznek majd, kikerül viszont a férfi és a női 470-es hajóosztály, illetve a férfi Finndingi.

Sportlövészetben új szám lesz a skeet vegyes csapatversenye a trap vegyes csapatversenye helyett.



Az érmes viadalok száma is csökken: 339 helyett 329 számban hirdetnek majd bajnokot Párizsban, valamint 400 hivatalos személlyel lesz kevesebb a korábbiakhoz képest.

Thomas Bach, a NOB elnöke hangsúlyozta, a változtatások egyik célja, hogy az ötkarikás játékok lebonyolításának költsége tovább csökkenjen.

Borítókép: Harry How/Getty Images