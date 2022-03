Orosz és fehérorosz sportolók nem vehetnek részt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) versenyein.

A szervezet kedden közleményben jelentette be döntését, melyet az oroszok ukrajnai háborúja és annak fehérorosz támogatása miatt hozott meg.



Az ICF végrehajtó bizottsága arról is egyhangúlag határozott, hogy a felfüggesztés hivatalos személyekre is vonatkozik, azaz oroszok és fehéroroszok további döntésig nem vehetnek részt ICF-értekezleteken, bizottsági üléseken, fórumokon.



A sportág nemzetközi szövetsége már a múlt héten elvette az oroszoktól egy SUP-világkupa és két sprint Szuper Kupa rendezési jogát.



Az ICF a közleményében emlékeztetett rá: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hétfőn azt javasolta a világszövetségeknek, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt - melyet Fehéroroszország támogat - ne engedjék indulni az orosz és fehérorosz sportolókat, továbbá a két ország hivatalos személyeinek is tiltsák meg a részvételét a különböző eseményeken.

Borítókép: canoeicf.com