72 éve született a magyar kajak-kenu sport egyik legnagyobb legendája.



Wichmann Tamás nevét meghallva ma is mindenkinek beugrik egy nagydarab, jókedélyű fickó, aki olyan átéléssel mesél és énekel szeretett sportágáról, hogy szinte kedvünk szottyan lapátot fogni és belevetni magunkat a hullámokba. A mókás sorok mögött azonban rögös életút rejlik, és egy mindent felülmúló akaraterő.



A legendás versenyző 1948-ban látta meg a napvilágot, Budapesten.



Felhőtlen gyermekkorát egy baleset árnyékolta be. Épp paradicsomos káposztáért igyekezett a Lordok házába, amikor egy villamos csilingelésétől megijedt. Rálépett a zebrára, ott azonban egy rendőrautó elgázolta és közel 8 méteren tolta maga előtt. 8 napig volt kómában, de felébredt, és maradandó sérülése ellenére sportolni kezdett.



Wichmann Tamás (jobbról) nyilatkozik Déri Jánosnak az 1982-es Futapest után.



Fotó: Fortepan.hu/ Rádió és televízió Újság



Bár csípője egész életében viselte következményeit, ő rendületlenül járt le a Beloianniszba, hogy az ottani ökölvívóedzéseken megerősödjön. Aztán egyszer csak megszűnt a szakosztály. Talán a sors akarta így...



Fél év múlva Wichmann rátalált a vízitelepre, ahonnét attól a pillanattól kezdve kirobbanthatatlan volt. Csípője miatt a kajakozás jobb lett volna neki, de abban az időben nem sok volt az efféle hajókból, maradt tehát a kenu, abból is a 10 fős verzió elsőként. Talán ez sem a véletlen műve...



Wichmann Tamás (balról), 2018-ban a Sport365 főszerkesztőjével, Erdős Gézával.



Fotó: Sport365/Erdős Géza



A napokig tartó túrák, melyek során saját maguk keresték az élelmüket, és amik alatt a nevétésé és a zrikáké volt a főszerep, annyira megszerettették vele a sportágat, hogy soha többé nem akart elszakadni.



Bár alapvetően a vízitelepen tapasztalt mentalitás és a csapat vonzereje miatt maradt a kenu mellett, végül ez a sportág hozta meg számára a sikereket is.



Wichmann Tamás mesél az Uránia Nemzeti Filmszínházban, életrajzi filmjének bemutatóján.



Fotó: Facebook.com/MKKSZ



18 évesen a kelet-berlini Vb-n ezüsttel köszönt be a mezőnynek. A későbbiekben további érmek gyűltek e mellé, 9-szer pedig a legfényesebb medáliát is a nyakába akasztották.



Négy olimpiáról 3 érmet hozott, és bár egy apró tüske mindig maradt benne, hogy a bajnoki címet nem sikerült megszerezni, de nyilatkozataiban mindig hangsúlyozta, hogy nagyon hálás a sorsnak, hiszen így is rengetegen szerették.



A kenuzástól sosem tudott elszakadni, pályafutása végeztével edzőnek állt. Segítette többek köz azt a Matija Ljubek, Mirko Nišović jugoszláv párost, akik 1984-ben olimpiai bajnokok lettek.





2020 februárjában bemutatták az életéről készült filmet.



Bár egyik szerelme a sport volt, más is elrabolta a szívét. Imádta a magyaros ételeket és a zenét. A kenusok védőszentjéről, Szent Jupátról mindig volt a tarsolyában egy nóta, mint ahogy egy jó sztori is a vízen töltött évekről.



A szakmája szerint szakács Wichmann 1985-ben aztán megnyitotta kocsmáját, ahol minden szívéhez közel álló dolognak egyszerre hódolhatott. A Szent Jupátban kedvenceit főzte a vendégeknek, akiknek a fasírt, a pörkölt és a rántotthús mellé mindig jutott néhány kedves szó is.



35 évvel később, 2018-ban aztán bezárta a legendás helyet.



Onnantól kezdve szeretteire koncentrál, hiszen 6 gyermeke és 6 unokája is van. Saját bevallása szerint nem olvas minden este mesét a kicsiknek, egy-egy történet azért nekik is jut a nagypapa múltjából.





A 2019-es Év Sportolója Gálán életműdíjat kapott.



2018-ban élete legkeményebb csatáját is megkezdte. Bár sokat fogyott és rettenetes fájdalmakkal küzd nap, mint nap ő emelt fejjel harcol és megy előre, ahogy tette azt anno a vízen a legkeményebb időjárásban is.

Wichmann Tamás mindannyiunknak példát mutat tartásból. Még most, 72 évesen és súlyos betegen is.

Egy országnak adott örömöt, sikert, okot a közös büszkeségre.

Kötelességünk ezt viszonozni.

Emlékezni a nagy bajnokra, megköszönni az érmeket, a sikereket, a fair küzdelmeket, a gesztusokat, a hitet, a szót, az ételt, az éneket.

Kedves Tamás, Drága Bajnok!

Köszönjük!

Isten Éltessen Wichmann Tamás!



Borítókép: Facebook.com/MKKSZ