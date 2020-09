Harminchárom ország versenyzői jelezték részvételüket a péntektől vasárnapig sorra kerülő szegedi kajak-kenu világkupára, amelyre egy héttel a sikeresen megrendezett Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) után kerül sor a Maty-éren.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke az M1 aktuális csatornának kedden azt mondta, jó főpróbát tartottak Szegeden.



"A legnagyobb siker az, hogy meg tudtuk rendezni ezt az eseményt. Fontosnak tartottam, hogy a fiataloknak idén is legyen egy nemzetközi eseménye, s végül 22 ország sportolói jöttek el, nagyon színvonalas volt a verseny" - fogalmazott.



Az ORV-n remekelő Nevin Harrison a világkupára is ellátogat.



Hangsúlyozta: fontosnak tartották, hogy a kormány által hozott járványügyi intézkedéseket betartsák, egyrészt a versenyzők egészsége érdekében, másrészt azért, hogy ezzel példát mutassanak másoknak.



"Már érkeznek a külföldiek a felnőtt világkupára is" - közölte a sportvezető.



A hétvégi viadal eléggé "hányatatott sorsú", eredetileg a nem olimpiai számok világbajnoksága lett volna júliusban, majd elhalasztották, végül pedig átminősítették vk-ra, de így ötkarikás számok is szerepelnek a programban.



"Idén állandóan újra kellett terveznünk, de fontosnak tartottuk, hogy a tokiói játékok halasztásával olimpiai számokban is megmérethessék magukat a sportolók. Harminchárom ország jelezte a részvételét, úgy gondolom, ebben a helyzetben ez egy szép szám" - mondta Schmidt Gábor.



Bár magyar részről többen is távolmaradnak - az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta és a négyesben olimpiai aranyérmes Csipes Tamara már pihen, és hamarosan elkezdi a felkészülést Tokióra -, lesznek olyan számok, amelyekben nagyon erős mezőny gyűlik össze a Maty-éren.



A férfi kajakosok 1000 méteres távján akár háziverseny is kialakulhat.

Ilyen lesz például a férfi K-1 1000 méter, amelyben a világbajnoki címvédő Kopasz Bálint visszavághat Varga Ádámnak az országos bajnokságon elszenvedett vereségért.



Az MKKSZ elnöke kiemelte: a rutinos kajakosok és kenusok mellett sok fiatal is képviseli majd Magyarországot a regattán, számukra ez egy remek lehetőség lesz, hogy megmutassák magukat a felnőtt mezőnyben.



"Akinek kedve van, jöjjön! Az intézkedéseket betartva lehet szurkolni a magyar csapatnak" - mondta Schmidt Gábor.



A szervezőbizottság a múlt hétvégén rendezett ORV tanulságait is mérlegelve döntött úgy, hogy várja a szurkolókat. Arra kérik a nézőket, hogy a pálya területén belül ügyeljenek a megfelelő távolságtartásra, a gyakori kézmosásra, a kihelyezett kézfertőtlenítők használatára és arra, hogy lehetőség szerint viseljenek olyan maszkot, amely a szájukat és az orrukat is elfedi. A főlelátón csak minden második számozott helyre szabad leülni. A vk-ra a belépés ingyenes.

Képek: kajakkenusport.hu