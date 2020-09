Összesen 109 érmet, köztük 42 aranyat nyertek a magyar indulók a Szegeden rendezett, vasárnap befejeződött kajak-kenu Olimpiai Reménységek Versenyén.

Az egész viadal legeredményesebbje a tiszaújvárosi kajakos Máró Anna (U17) lett, aki három arany- és egy ezüstérmet szerzett. A legjobb nemzetnek járó serleget Magyarország vehette át - közölte a közösségi oldalán a magyar szövetség.



Hazai részről két olyan sportoló is nyert, aki a jövő hét végén a felnőtt világkupán is ott lesz a Maty-éren: Rendessy Eszter K-1 1000 és K-1 500 méteren is a leggyorsabbnak bizonyult, míg Szellák Szabina K-1 200-on és Zupkó Vandával K-2 500-on diadalmaskodott. Mindkettőjüknek ez volt utolsó ifjúsági versenyük.



Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitány szerint mind a négy szakágban jól teljesítettek a magyarok, és ez optimizmusra adhat okot a sportág jövőjét nézve.



Az ORV-n 22 ország 15-18 éves kajakosai és kenusai mérték össze erejüket.

