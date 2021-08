Az amerikai Xander Schauffele nyerte meg a férfi golfozók versenyét vasárnap a tokiói olimpián.

Az idei US Mastersen harmadik 27 éves játékos a második napon állt az élre, a folytatásban pedig kiegyensúlyozott teljesítménnyel őrizte meg pozícióját a négynapos viadalon. Sikere ugyanakkor nem volt izgalommentes, vasárnap az utolsó lyukon gyenge elütéssel kezdett, de a nehéz helyzetet is jól kezelte, két szép ütéssel a lyuk közelébe ért és negyedikre két méterről begurította a labdát. Ezzel az alapütésszámmal azonos eredménnyel teljesítette a szakaszt és megőrizte együtéses előnyét a szlovák színekben versenyző Rory Sabbatinivel szemben. A 2019-ig dél-afrikai színekben játszó Sabbatini három nap után nem volt az esélyesek között, de vasárnap fantasztikusan teljesített, 61 ütésből ment végig a 71 ütéses pályán és feljött a második helyre.

