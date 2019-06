A kaliforniai Pebble Beach-en rendezett négynapos viadalon a 35 éves amerikai végig jól játszott, a második nap végére vette át a vezetést, és összességében magabiztosan, a címvédő Brook Koepkát három ütéssel megelőzve diadalmaskodott.

A világranglista-vezető Koepka az első számú esélyesként érkezett a versenyre, májusban ugyanis megnyerte a PGA Championshipet, a szezon második Major-viadalát, ráadásul a US Openen 2018-ban és 2017-ben is ő diadalmaskodott. Ezúttal viszont be kellett érnie a második hellyel.

Woodland karrierje legnagyobb sikerét érte el. Ezt megelőzően a tavalyi PGA Championshipen elért hatodik helye volt a legjobb eredménye a sportág legrangosabbnak számító versenyein. Az első helyért pedig 2,25 millió dollárt kapott.

A kaliforniai torna Tiger Woodsnak nem sikerült jól. A 15-szörös Major-bajnok sztár mind a négy napon hullámzóan teljesített, s végül a győztestől 11 ütéssel elmaradva, holtversenyben a 21. helyen zárt.

Eredmények :

1. Gary Woodland (amerikai) 271 ütés (68, 65, 69, 69)

2. Brooks Koepka (amerikai) 274 (69, 69, 68, 68)

3. Xander Schauffele (amerikai) 277 (66, 73, 71, 67) és

Jon Rahm (spanyol) 277 (69, 70, 70, 68) és

Chez Reavie (amerikai) 277 (68, 70, 68, 71) és

Justin Rose (angol) 277 (65, 70, 68, 74)