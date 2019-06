Li Csong Vej, háromszoros világbajnoki és olimpiai ezüstérmes malajziai tollaslabdázó bejelentette visszavonulását, mert daganatos betegségének legyőzése ellenére sem indulhat a jövő nyári, tokiói ötkarikás játékokon.

Lee Chong Wei betegség miatt fejezte be a pályafutását. Eredetileg a tokiói olimpia után vonult volna vissza.

Fotó: Stanley Chou/Getty Images

A hazájában hősként tisztelt korábbi világranglista-vezető csütörtökön közölte, hogy 19 év után véget ért a versenyzői pályafutása. Hozzátette, nagyon nehéz volt számára a döntés, mert remélte, hogy csak a tokiói olimpia után kell visszavonulnia. A 36 éves Li Csong Vej orrában tavaly nyáron találtak korai stádiumú daganatot, de a Tajvanon elvégzett intenzív kezelés után gyógyultnak nyilvánították. Januárban ismét edzésbe állt, a versenyzést azonban nem kezdte újra, és mivel a 191. helyre csúszott vissza a világranglistán, már nincs esélye az olimpiai részvételre.

Háromszor volt olimpiai ezüstérmes, négyszeres pedig világbajnoki ezüstérmes.

A Nemzetközösségi Játékokon öt alkalommal a dobogó tetejére állhatott.

Fotó: Michael Steele/Getty Images

Csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, japán orvosai szerint a szervezete jelenleg nem alkalmas a nagy intenzitású edzésmunkára."Nehéz szívvel jelentem be, hogy visszavonulok, mert nagyon szeretem ezt a sportágat, de az egészségem sokkal fontosabb" - közölte.

A maláj tollaslabdázó nehéz szívvel jelentette be visszavonulását.

Fotó: Robertus Pudyanto/Getty Images

Li Csong Vej 2008-ban Pekingben, 2012-ben Londonban és 2016-ban Rio de Janeiróban is ezüstérmes volt férfi egyesben az olimpián. Négyszer játszott világbajnoki döntőt, azokat is elveszítette, ráadásul a 2014-es második helyezésétől doppingvétség miatt meg is fosztották, és 2015-ben nyolc hónapra felfüggesztették tiltott gyulladáscsökkentő használata miatt. Először 2006-ban állt a világranglista élére, amit összesen 348 hétig vezetett.

Három olimpiai ezüstérméből a 2012-es volt a legfájdalmasabb: akkor a kínai Lin Dan győzte le őt három szettben.

Fotó: Michael Regan/Getty Images

A tollaslabdázó elárulta, a közeljövőben leginkább pihenni fog, több időt tölt két fiával, és végre elviszi nászútra a feleségét, akivel 2012-ben házasodtak össze.