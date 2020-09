A francia Vincent Luis nyerte meg egyéniben a triatlonosok rendhagyó világbajnokságát szombaton Hamburgban, ahol a résztvevő öt magyar közül legjobbként Bicsák Bence a 14. helyen végzett.

Az első szám, a 750 méteres úszás még nem, az első depó azonban kicsit megrostálta a mezőnyt, amelynek első részével tudott tartani Dévay Márk, Bicsák Bence, Faldum Gábor és Lehmann Csongor is. A 20 kilométeres kerékpározás során bolyok alakultak ki - Dévay az elsővel ment, így olykor a váltások miatt az élre is lépett vezetőként -, amelynek tagjai összedolgoztak. A második számban az eső is szemerkélt, de ez nem csökkentette a tempót. A népes második boly látótávolságon belülre tudott feljönni a szám végére, így zárásként izgalmas 5 kilométer futás várt a résztvevőkre. Erre 14 Celsius-fokban került sor, ezért ismét erős tempót vállalt fel a mezőny.

A futásnál hárman gyorsan megléptek a többiektől, és előnyüket megtartották, közülük a tavalyi, hagyományos vb-n első francia Vincent Luis végül magabiztosan ért be elsőként a célba. A futás során a Bicsák és Lehmann fel tudott jönni, de még Faldum és végül Dévay is a mezőny első felében zárt.

A 65 fős mezőnyből 58 versenyző ért célba.

Vasárnap a vegyes váltók küzdenek meg egymással, ott a magyar csapat Bicsák, Faldum, Bragmayer Zsanett és Kovács Zsófia összetételben áll rajthoz. A hamburgi vegyes váltó vb-t eredetileg júliusban rendezték volna, egy nappal a vb-sorozatba tartozó futamot követően. A koronavírus-járvány azonban alaposan átírta a sportág megszokott forgatókönyvét. Az egyéni vb-cím ugyanis a többállomásos sorozatot lezáró döntőt (Grand Final) követően dől el, idén viszont egymás után kellett halasztani, majd lemondani a versenyeket. Ennek következtében a nemzetközi szövetség két héttel a hamburgi verseny előtt úgy döntött, hogy miután nem maradt más nagy viadal a naptárban, a váltó mellett Németországban kerül kiosztásra az egyéni vb-cím is.

Férfiak, világbajnok:

Vincent Luis (Franciaország) 49:13 perc

2. Vasco Vilaca (Portugália) 49:15

3. Léo Bergere (Franciaország) 49:18

...14. Bicsák Bence 49:52

15. Lehmann Csongor 49:53

...21. Faldum Gábor 50:12

...26. Dévay Márk 50:21

...55. Tóth Tamás 53:38

