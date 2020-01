A qatch a kézilabda alapjaira épülő sport, amely egyben versenysport, kiegészítő edzésmódszer kézilabdázóknak, hiszen kiválóan alkalmas a játékosok technikai és taktikai képzésére, fejlesztésére; valamint szabadidősportként is egy rendkívül színes, dinamikus játék, amelyet egy magyar találmányon, a Teqball asztalon játszanak.

A kezdeti lépéseket alig néhány éve tette meg a sportág, mostani formájában pedig még mindig újdonságnak számít, és ebből adódóan folyamatosan fejlődik. A qatch teremben, szabadtéren is játszható, kemény borításon vagy homokban.

Ezt a játékot 2 csapat játsza. Mindkét csapatban 3-3 játékos van. A játékot igazán különlegesség az teszi, hogy ugyan egy csapatban 3 játékos van, de a felállás szempontjából az egyik oldalon, támadásban két, míg a velük ellentétes oldalon, védekezésben egy játékos helyezkedik el. Ez a helyzet dinamikussá és gyorssá teszi a játékot. Feljeszti a készséget, a kreativitást, a csapatban való együttműködést és a koncentrációt. Ezen felül a qatch fizikálisan is komoly kihívást jelent a játék sebessége és a labda Teqball asztalon való pattanása miatt.

2019 szeptembere óta a qatch tantárgy lett a Testnevelési Egyetem Rekreáció Tanszékén. A gyakorlati órákon animátorok is segítik a qatch-el ismerkedő tanulók képzését. Fontos megemlíteni, hogy a qatch sport alapjait könnyen el lehet sajátítani, így szinte bármely korosztálynak ajánlott játék. Az alapokkal könnyen és gyorsan meg lehet ismerkedni, és viszonylag rövid idő után izgalmas játékot lehet játszani. Ez az alternatív edzésmódszer kiválóan beleillik akár a profi kézisek képzésébe is, hiszen a qatch segítségével gyakorolhatják a labdakezelést és a labda nélküli, üres helyezkedést is.

Az első Qatch Világbajnokságot 2020. február 1-2-án rendezik Budapesten férfi csapatok részvételével.

Az eseményre a szervezők több kontinensről várnak csapatokat, amelyek két napon át küzdenek a világbajnoki címért. A vb első napján a selejtezőket a MOM Sportban, míg vasárnap a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban az éremcsatákat bonyolítják.

A zárónapon showműsor és gálamérkőzés is vár a meghívott vendégekre és a kilátogató szurkolókra.

A gálamérkőzésen a korábbi 179-szeres válogatott kézilabdázó Harsányi Gergely és a 112-szeres válogatott Vadkerti Attila, valamint az éppen zajló férfi kézilabda Európa-bajnokságon szereplő Tóth Ádám alkot egy csapatot. A szélsők kihívói pedig magyar válogatott strandkézilabdázók, John András, Hajdú Péter és Zakics Bence.

Kőszegi Árpád Teqsport fejlesztési igazgató összefoglalta az új sportág lényegét, a vb kapcsán pedig látványt és remek kikapcsolódást ígért, illetve azt is elmondta: bízik abban, hogy az esemény kiélezett mérkőzésekben bővelkedik majd.

„A qatch egy innovatív, dinamikus, jövőbe mutató sportág, mely nemtől, kortól függetlenül játszható, hiszen remek kikapcsolódást, szórakozást és élményt biztosít verseny- vagy amatőr környezetben is. Ugyanakkor kiváló alternatív edzésmódszert jelent a kézilabda játékosok számára. A hétvégén, az első Qatch Világbajnokságon, számos ismert és sikeres játékost látunk vendégül, akik egy gálameccset is fognak játszani vasárnap a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban. A bronzmeccset és a döntőt egyébként a Sport1 élőben közvetíti majd. Látványos show-elemekkel készülünk és kiélezett, izgalmas mérkőzésekre számítunk.”

Heim Attila, a qatch sportági vezetője örömmel tájékoztatott, hogy három kontinens, Afrika, Ázsia és Európa csapatai is képviseltetik magukat a hétvégi világbajnokságon.



„A qatch történetének első világbajnokságára 20 csapat nevezett. Jó látni, hogy ennyien érdeklődnek a qatch iránt, hiszen három kontinensről is érkeznek versenyzők. Nagy előny, hogy a Teqball asztal, mint multifunkcionális sporteszköz, már elterjedt a világban, így adott volt a lehetőség, hogy gyakoroljanak - a főleg kézilabdázókból összeálló - csapatok. Az esemény híres sportolók figyelmét is felkeltette, a gálamérkőzésen a Harsányi Gergely, Vadkerti Attila és Tóth Ádám alkotta teremkézilabda-válogatott mérkőzik meg a Hajdú Péter, Zakics Bence és John András képviselte strandkézilabda-válogatottal. Izgalmas vb-nek ígérkezik, várunk mindenkit szeretettel.”

A VILÁGBAJNOKSÁG PROGRAMJA

1. nap – Selejtezők (10 órától)

Dátum: 2020 február 1.

Helyszín: MOM Sport

2. nap – Elődöntők, Döntők (9 órától)

Dátum: 2020 február 2.

Helyszín: Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok

Forrás, fotók: teqball.com