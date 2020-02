Ositani Hitosi japán virológus szerint a koronavírus miatt aligha lehetne megrendezni a tokiói olimpiát, ha a játékok most kezdődnének.

A szakértő hazájában, a külföldi tudósítók klubjában azt mondta, hogy meg kell találniuk a legjobb módszert az olimpia biztonságos megrendezésére, egyelőre azonban nem áll rendelkezésükre a kellően hatékony stratégia.



"Ezért gondolom azt, hogy most nehezen tudnánk olimpiát rendezni" - mondta. Majd hozzátette: "július végére azonban más helyzetben lehetünk."



A nyári olimpia szervezői és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékesei az elmúlt hetekben többször kijelentették már, hogy mindenben követik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait. Ositani, a WHO korábbi tanácsadója kifejtette: nem tud biztosat mondani arról, mi lesz a helyzet Japánban július végén, de nem tartja valószínűnek, hogy nagy járványok lesznek.



A japán virológus szerint aggodalomra az ad okot, hogy a vuhani típusú járvány más földrészeken is feltűnt.



"Hogy a járvány az olimpia kezdetéig kitart-e, az függ a vírustól, a társadalmi erőfeszítésektől, valamint a nemzetközi közösségek összefogásától" - mondta.



A tokiói olimpia július 24-én kezdődik és augusztus 9-ig tart.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán közölt adatai szerint kedd éjfélig 1749 új esettel a fertőzöttek száma Kína szárazföldi részén 74 185-re nőtt.



Ugyaneddig 136 új halálozást jelentettek, a vírus ezzel immár 2004 életet követelt a szárazföldi Kínában, miközben Hongkongban szerda reggel veszítette életét a járvány második ottani áldozata.

