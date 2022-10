FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG, 2024

12.00: a selejtezőcsoportok sorsolása, Frankfurt (Tv: Arena4, M4 Sport)

NB I

10. FORDULÓ

15.30: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

NB II

11. FORDULÓ

15.00: Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás

15.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny

15.00: Dorogi FC-–Aqvital FC Csákvár

15.00: Szentlőrinc–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–BFC Siófok

17.00: Pécsi MFC–Soroksár SC

17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Diósgyőri VTK

20.15: MTK Budapest–ETO FC Győr

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Leeds United (Tv: Spíler1)

15.00: West Ham United–Fulham

17.30: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)

20.00: Everton–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

13.00: Montpellier–Monaco (Tv: Match4)

15.00: Angers–Strasbourg

15.00: Brest–Lorient (Tv: Match4)

15.00: Clermont–Auxerre

15.00: Nice–Troyes

17.05: Rennes–Nantes (Tv: Match4)

20.45: Lille–Lens

HORVÁT 1. HNL

12. FORDULÓ

15.00: Slaven Belupoo–NK Osijek (Eszék)

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Hertha BSC–Freiburg (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–Union Berlin

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

12.30: Torino–Empoli (Tv: Sport2)

15.00: Monza–Spezia

15.00: Salernitana–Verona

15.00: Udinese–Atalanta (Tv: Sport2)

18.00: Cremonese–Napoli (Tv: Sport2)

20.45: Roma–Lecce (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 1

13. FORDULÓ

14.30: Sepsi OSK–Farul Constanta

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Valladolid–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Cádiz–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK FORTUNA LIGA

13. FORDULÓ

17.30: DAC–Zilina

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

15.30: Green Bay Packers–New York Giants, London (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Pittsburgh Steelers

19.00: Cleveland Browns–Los Angeles Chargers

19.00: Jacksonville Jaguars–Houston Texans

19.00: Minnesota Vikings–Chicago Bears

19.00: New England Patriots–Detroit Lions

19.00: New Orleans Saints–Seattle Seahawks

19.00: New York Jets–Miami Dolphins (Tv: Arena4)

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons

19.00: Washington Commanders–Tennessee Titans

22.05: Carolina Panthers–San Francisco 49ers

22.25: Arizona Cardinals–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Rams–Dallas Cowboys

Hétfő, 2.20: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, Csengtu, férfi döntő

AUTÓSPORT

NASCAR, playoff

20.00: Charlotte Motor Speedway (Tv: Match4)

CSELGÁNCS

Világbajnokság, Taskent

7.00: éremküzdelmek

14.00: férfiak: 81 kg, nők: 63 kg

DARTS

20.30: 7. nap, World Grand Prix, Leicester (Tv: Sport1)

FORMULA–1

JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

7.00: futam (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

Shriners Children's Open, Las Vegas, 4. nap

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Lokomotiva Zagreb (horvát) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Naturtex-SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs koronglövő-világbajnokság, Eszék

Férfi és női skeet, 3. nap

13.45: női döntő

15.30: férfi döntő

SZABADIDŐSPORT

9.00: 37. Spar Budapest Maraton Fesztivál, 2. nap, maraton és 30 km

TENISZ

11.00: ATP-torna, Tokió (Tv: Eurosport2)

15.00: ATP-torna, Asztana (Tv: Eurosport2)

WTA-torna, Ostrava

TORNA

10.00: szerenkénti országos bajnokság, Budapest (Központi Tornacsarnok)

