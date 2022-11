FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.00, al-Hor: Katar–Ecuador (Tv: M4 Sport)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.30: Szlovákia–Chile

14.00: Norvégia–Finnország

14.00: Észak-Macedónia–Azerbajdzsán

15.00: Szlovénia–Montenegró

15.00: Luxemburg–Bulgária

16.00: Omán–Fehéroroszország

17.30: Izrael–Ciprus

19.30: Moldova–Románia

20.15: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)

20.45: Ausztria–Olaszország (Tv: Sport2)

21.00: St. Lucia–San Marino

NŐI NB I

11. FORDULÓ

11.00: Újpest–Kelen

13.00: Astra–Puskás Akadémia

13.00: DVTK–Szekszárd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–Cleveland Browns

19.00: Indianapolis Colts–Philadelphia Eagles

19.00: New England Patriots–New York Jets

19.00: New Orleans Saints–Los Angeles Rams

19.00: New York Giants–Detroit Lions

19.00: Baltimore Ravens–Carolina Panthers

22.05: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: Minnesota Vikings–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

22.25: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

Hétfő, 2.20: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

10.00: F2, Abu-Dzabi, futam (Tv: M4 Sport)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

14.00: elődöntő (Tv: Sport1)

20.00: döntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

ABU-DZABI NAGYDÍJ

14.00: futam (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

21.00: RSM Classic, Georgia, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.05: DEAC–DVTK Jegesmedvék (Tv: M4 Sport+)

15.30: FTC-Telekom–Budapest JAHC

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)

KERÉKPÁR

13.30: cyclocross-világkupa (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

17.45: a 3. helyért (Tv: M4 Sport+)

20.30: döntő (Tv: M4 Sport+)

Bundesliga, 13. forduló

14.00: Melsungen–Flensburg (Tv: Sport2)

Francia bajnokság, 10. forduló

15.00: Saint-Raphaël–Toulouse (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

Spanyol bajnokság

12.30: Real Madrid–Murcia (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

Alapszakasz, 8. forduló

17.00: GreenPlan-VRCK–MAFC-BME

18.00: Kistext JP Auto Mercedes–Fino Kaposvár

SZNÚKER

UK Championship, York

14.15 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.00: világkupa, Levi, női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

13.00: világkupa, Levi, női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP-VB, TORINO

16.00: páros, döntő (Tv: Eurosport2)

19.00: egyes, döntő (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. kör, B-csoport (Glifáda)

20.30: Tigra-ZF-Eger– NC Glifada (görög)

D-csoport (Mulhouse)

9.30: Dunaújváros–Spandau Berlin (német)

