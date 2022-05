FUTBALLPROGRAM

NB II

38. FORDULÓ

15.30: Vasas FC–Soroksár SC

18.00: Békéscsaba 1912 Előre–III. Kerületi TVE

18.00: Aqvital FC Csákvár–FC Ajka

18.00: BFC Siófok–Budaörsi SC

18.00: Kecskeméti TE Hufbau–Szentlőrinc SE

18.00: Szolnoki MÁV FC–Szombathelyi Haladás

18.00: Pécsi MFC–Tiszakécskei LC

18.00: ETO FC–Dorogi FC

18.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Szeged-Csanád GA, Balmazújváros

18.00: Diósgyőri VTK–Budafoki MTE

NB III

37. FORDULÓ

KELETI CSOPORT

11.00: Békéscsaba II–Hajdúszoboszló

11.00: Diósgyőri VTK II–Putnok FC

11.00: Újpest II–Kisvárda II

17.00: Debreceni VSC II–Eger SE

17.00: Füzesgyarmat–Kazincbarcika

17.00: SBTC–Jászberényi FC

17.00: Sényő–Debreceni EAC

17.00: Tállya–BKV Előre

17.00: Tiszafüred–Tiszaújváros

17.00: Törökszentmiklós–Hidasnémeti

KÖZÉP-CSOPORT

11.00: Paks II–Ferencvárosi TC II

17.00: Dabas-Gyón–Honvéd FC II

17.00: Hódmezővásárhely–Kozármisleny

17.00: Iváncsa–FC Dabas

17.00: Makó FC–Gerjen

17.00: Monor–Balassagyarmat

17.00: MTK II–Dunaújváros PASE

17.00: Rákosmenti KSK–Cegléd

17.00: Szekszárdi UFC–Mohács

17.00: Vác–ESMTK

NYUGATI CSOPORT

11.00: Gyirmót II–Tatabánya

11.00: Puskás Akadémia II–BVSC-Zugló

11.00: Zalaegerszeg II–Kaposvár

14.00: Győri ETO II–SC Sopron

17.00: Gárdony–Andráshida

17.00: Kelen SC–Pápa

17.00: Komáromi VSE–Érd

17.00: Mosonmagyaróvári TE–Balatonfüred

17.00: Veszprém FC–Mol Fehérvár FC II

18.00: Bicske–Nagykanizsa

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. FORDULÓ

17.00: Arsenal–Everton

17.00: Brentford–Leeds United

17.00: Brighton–West Ham United

17.00: Burnley–Newcastle United

17.00: Chelsea–Watford

17.00: Crystal Palace–Manchester United

17.00: Leicester City–Southampton

17.00: Liverpool–Wolverhampton

17.00: Manchester City–Aston Villa

17.00: Norwich City–Tottenham

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

12.30: Spezia–Napoli

18.00: Internazionale–Sampdoria (Tv: Sport2) – körkapcsolás

18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Sport2) – körkapcsolás

21.00: Venezia–Cagliari (Tv: Sport2) – körkapcsolás

21.00: Salernitana–Udinese (Tv: Sport2) – körkapcsolás

SPANYOL LA LIGA

38. FORDULÓ

17.30: Elche–Getafe (Tv: Spíler2)

20.00: Alavés–Cádiz

20.00: Granada–Espanyol

20.00: Osasuna–Mallorca

22.00: Real Sociedad–Atlético Madrid

22.00: Sevilla–Athletic Bilbao

22.00: Barcelona–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ

18.30: Topolyai SC–Vojvodina

NŐI NB I

21. FORDULÓ

16.00: Soroksár–Astra HFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Ralikrossz Európa-bajnoki futam, Nyírád

Hétfő, 0.00: NASCAR All Star Open, Forth Worth, Texas (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.00: NASCAR All Star Race, Forth Worth, Texas (Tv: Arena4)

BILIÁRD

12.00: UK Open, 2. nap (Tv: Sport1)

DARTS

SZUPERLIGA

12.00: döntő, Budapest (Tv: Sport2)

EUROPEAN TOUR, 7. ÁLLOMÁS, STUTTGART

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Arena4)

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Arena4)

FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, BARCELONA

15.00: futam (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, FINNORSZÁG

6. FORDULÓ

A-CSOPORT (Helsinki)

15.20: Kazahsztán–Németország

19.20: Svájc–Franciaország

B-CSOPORT (Tampere)

15.20: Nagy-Britannia–Lettország

19.20: Svédország–Norvégia (Tv: Sport1)

KAJAK-KENU

Világkupaverseny, Racice

KERÉKPÁR

GIRO D'ITALIA

15. szakasz, Rivarolo Canavese–Cogne, 178 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI NB I

16.00: MTK Budapest–Hungast Szombathelyi KKA

NÉMET BUNDESLIGA

14.00: Flensburg–THW Kiel (Tv: Sport1)

16.00: Hamburg–Magdeburg (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

SUPERBIKE-VB, ESTORIL

12.00: SBK, Superpole futam (Tv: Arena4)

RALI

Portugál rali, a világbajnokság 4. futama, Matosinhos

RÖPLABDA

Bajnokok Ligája, döntő, Ljubljana

Férfiak

21.00: Trentino Itas (olasz)–Grupa Azoty Kedzieryn-Kozle (lengyel) (Tv: Digi Sport1)

Nők

18.00: A. Carraro Imoco Conegliano (olasz)–VakifBank Istanbul (török)

TEKVANDÓ

Európa-bajnokság, Manchester

TENISZ

Roland Garros, Párizs

ÚSZÁS

Mare Nostrum-versenysorozat, 1. állomás, Monaco

