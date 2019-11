Egy magyar kerékpáros állhat rajthoz jövőre a tokiói olimpián a férfiak országúti mezőnyversenyében - közölte szerdán a magyar szövetség honlapja.

Az MKSZ kiemelte: a nemzetközi szövetség (UCI) által közzétett rangsorban a 40. helyen végzett Magyarország 959 ponttal, így egy kvótát szerzett.

A szövetség hangsúlyozta: Valter Attila (CCC Development Team) 477 ponttal zárta az évet, Pelikán János (Pannon Cycling Team) 168, míg Dina Márton (Kometa Cycling Team) 138 UCI-pontot gyűjtött, emellett Peák Barnabás (SEG Racing), Szarka Gergely (Epronex-BSS Oil Team), Filutás Viktor (Pannon Cycling Team), Kusztor Péter (Novo Nordisk), Gönczy Gergő (Epronex-BSS Oil Team) és Lovassy Krisztián (Epronex-BSS Oil Team) is aktívan hozzájárult a kvótás helyezéshez.

A legtöbb versenyzőt - nemzetenként ötöt - a belgák, a kolumbiaiak, a franciák, az olaszok és a hollandok nevezhetik.

A férfiak mezőnyversenyének 130 kerékpáros vághat neki az olimpián, a 234 kilométer hosszú, 4865 méter szintkülönbséget tartalmazó viadalt 2020. július 25-én rendezik. A 67 tagú női mezőnyre másnap 137 kilométer megtétele vár 2692 méternyi szintkülönbséggel.

A nemzetek olimpiai bizottságainak december 15-éig kell megerősíteniük a felhasználni kívánt kvóták számát, mielőtt az UCI újraosztaná a fennmaradó helyeket.

Legutóbb 2012-ben volt magyar résztvevője az ötkarikás játékok országúti mezőnyversenyének, Londonban Lovassy Krisztián szerepelt, aki feladta a viadalt.

"Pozitív élmény, hogy sikerült megszerezni a kvótát az országnak. Én végig bíztam benne, és azt mondtam: nagy az esélye, hogy sikerül. Bíztam a srácokban, tudtam, hogy mire képesek és milyen versenyprogramjuk van" - értékelt az MTI megkeresésére Dér Zsolt szövetségi kapitány.

Kifejtette: az ez évi és a következő szezon elején elért eredmények, valamint a mutatott forma alapján fog javaslatot tenni májusban arra, hogy az öttagú keretből - Valter, Dina, Peák, Pelikán és Kusztor - ki legyen az induló. A kiválasztásnál figyelembe veszik azt is, hogy nagyon nagy szintkülönbségű az olimpiai pálya, "ezek alapján mérlegeljük, mi a legjobb az országnak". A javaslatot az MKSZ elnökségének, majd a Magyar Olimpiai Bizottságnak kell jóváhagynia.

Megemlítette, hogy Japánban a nagy meleg és a magas páratartalom mellett az is nehezítheti majd a versenyzők dolgát, hogy a versenypálya messze lesz az olimpiai falutól.

