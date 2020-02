Michael Van Gerwen visszavágott a vb-győztes Peter Wrightnak a Premier League nyitónapján, Aberdeenben, a skótok közül pedig Anderson örvendeztette meg a hazai közönséget.

A nyitány első mérkőzésén Glen Durrant és Michael Smith játszott egymás ellen, ahol végül az előbbi nyert sokkal jobb kiszállózásának köszönhetően.



Őket a Gary Anderson-Daryl Gurney páros követte. A hazai közönség nagyon elemében volt. Kellett is a segítségük, hiszen Anderson kétleges hátrányba került. Végül 7-5-re sikerült fordítania a skótnak, aminek a drukkerek is nagyon örültek.

A harmadik mérkőzés mintegy visszavágója volt a 2020-as világbajnokságnak, hiszen Michael Van Gerven és Peter Wight találkozott egymással. A két játékos nevükhöz méltóan játszott, röpökdtek a 180-ak és a 100 fölötti kiszállók.





A világbajnok kezdett jobban, az első két leget simán nyerte, de Gerwen fordítani tudott. A meccs még ekkor sem dőlt el, a két játékos folytatta az eszement rohamot. Olyannyira, hogy 5-5-nél még mind a kettejük átlaga 100 fölött volt. Innen aztán a holland meglépett, aki végül 7-5-el behúzta a győzelmet, revansot véve ezzel Wright-on.







Bár a következő összecsapás meglehetősen langyosra sikeredett, a közönségnek valószínűleg mégis örök emlék marad majd. John Henderson ugyanis már a bevonulásával megalapozta a hangulatot. Előbb élő skótdudás kísérettel bevonult, majd a dobogón állva tolt egy rockkoncertre emlékeztető őrjöngést a Rockin' All Over The World-re. A meccset végül nem ő, hanem Hathan Aspinall nyerte 7-3-ra.

A játéknap utolsó meccsén a 2018-as világbajnok Rob Cross 6-6-os döntetlent játszott Gerwyn Price-al.