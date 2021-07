A legújabb nemzetközi trendeknek megfelelő izgalmas és innovatív játékkal bővítette fogadási kínálatát az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt. A V-sport néven bevezetett virtuális fogadás online és a földi hálózatban is játszható, és nagyszerűen egészíti ki a klasszikus fogadást, hasonló játékélményt és nyerési lehetőséget kínálva a valós sportesemények mellett. A Szerencsejáték Zrt. és a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai együttműködése keretén belül a magyar futballválogatott exkluzív megjelenítésre kerül a játékban, az aktuális kerettagok valós nevükkel és mezszámukkal szerepelnek a játékban.

A frissen bevezetett V-sport kínálatában online labdarúgásra, kosárlabdára és teniszre történő fogadás érhető el a tippmixpro.hu felületen, a földi hálózatban pedig egyszerre mindig csak egy bajnokság fogadható.

A játék sok tekintetben hasonlít a hagyományos sportfogadásra, hiszen virtuális sportesemények kimenetelére lehet fogadni, lényeges különbség viszont, hogy ezek a mérkőzések nem a valóságban zajlanak, hanem kizárólag a virtuális térben.





Az eredményük így a hús-vér játékosok és csapatok helyett egy véletlenszám-generátor kezében van, a különböző csapatok és játékosok esélyeit azonban egy előre meghatározott erősorrend alapján eltérő szorzókkal állítja be az automatizált program. Mindezen különbségek ellenére a fogadás izgalma és a nyerés lehetősége ugyanolyan valós, mint a hagyományos sporteseményeknél.

„Az idén 30 éves Szerencsejáték Zrt. épít a sportfogadási üzletág több évtizedes hagyományaira, termékkínálatával viszont digitalizálódó életünk új szokásaira is reagál. A koronavírus-járvány miatt felgyorsított fejlesztéseink első látványos eredménye az e-sport fogadás tavaly nyári bevezetése volt, majd megújítottuk online sportfogadási felületünket, most pedig a virtuális fogadással, azaz a V-sporttal bővítjük kínálatunkat."

"A virtuális fogadás egy hónapja került bevezetésre és azonnal pozitív fogadtatásra talált a magyar játékosok között. Az elmúlt év digitális termékfejlesztései egyértelműen hozzájárultak a nemzeti lottótársaság jelenlegi kiemelkedő eredményeihez, és hosszú távon fenntarthatóvá teszik üzleti értékteremtésünket” – mondta dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója.

A virtuális fogadás bevezetése egyrészt a gyorsabb fogadási lehetőségek iránti fokozódó játékosigényt szolgálja ki a nemzetközi trendeknek megfelelően, másrészt erősíti a társaság versenyképességét a hazánkban engedéllyel nem rendelkező online szolgáltatókkal szemben.

„A V-sport kiegészítő szerepet tölt be a fogadási kínálatunkban, hiszen független a csapatsportok szezonjától, bármikor fogadható játéktípus és a sportfogadás előszobájaként is funkcionál az új játékosok számára, akik különösebb háttértudás nélkül ismerkedhetnek meg a fogadási mechanizmusokkal. A kutatási eredményekkel alátámasztott várakozásaink szerint az idén már a V-sport is erőteljesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a magasabb bázison is 50 százalék feletti részesedése legyen a fogadási üzletágnak a Szerencsejáték Zrt. teljes árbevételében” – tette hozzá Horváth Zoltán, a játékszervező sportfogadási vezetője.

A V-sport fogadás során a normál sportok esetén ismert piacok és kimenetelek érhetők el, ez alapján a játékosoknak ismerősek lehetnek az 1X2, 1. félidő – 1X2, gólszám, hendikep, pontos végeredmény, félidő-végeredmény típusú piacok (mérkőzés előtti fogadások).



A V-sport kínálatában ugyanakkor helyet kapnak a már szintén ismert hosszú távú (outright típusú) fogadási lehetőségek is, ahol egyes bajnokságok végső győztesére adhatók le a tippek. Mivel azonban a V-sportban egy szezon akár 1,5-2 óra alatt lezajlik, az outright fogadások is ennyi időre vonatkoznak.

Innovatív játékkal bővül a Szerencsejáték Zrt. kínálata Dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója szerint a most bevezetett V-sport fogadás megfelel a nemzetközi trendeknek és otthonról is biztonságo...





Minden sportág, minden bajnokságának, minden mérkőzéséhez külön videós animáció érhető el, így a játékosok megnézhetik az adott virtuális mérkőzés legfontosabb mozzanatait.

Felelős nemzeti vállalatként a Szerencsejáték Zrt. a virtuális fogadás bevezetésekor is szem előtt tartotta felelős játékszervezési kötelezettségeit. Mint minden új termékét, úgy a V-sportot is megvizsgálta az erre szolgáló, nemzetközileg alkalmazott célszoftverrel, és közepes kockázatúnak minősítette, így a társaság továbbra is megfelel azon alapelvének, hogy nem kínál magas kockázatú játékokat. Ezen túl a megszokott, időben és pénzben történő önkorlátozási lehetőségek mellett a társaság az online verzió esetében 20-ban, míg a földi változatban 8-ban korlátozza az egy szelvényen megfogadható események számát, továbbá nem teszi lehetővé sem a Tippmix, sem a Tippmixpro mérkőzések V-sport eseménnyel történő kötésben fogadását.

A legújabbb játékot bemutató sajtótájékoztatón a nyár egyik legnagyobb sporteseménye a Labdarúgó Eb is szóba került. Az egész Európát lázban tartó esemény alatt a Szerencsejáték Zrt.-nél számos rekord megdőlt. A magyarokat leginkább a hazai csapat mérkőzései tartották lázban, és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szurkolók jóval optimistábban álltak a magyar válogatotthoz.



A fogadások alapján hazánk csapatát az Eb 6-7. helyére várták, míg a szakemberek előzetesen a 22. helyre vártak minket.



Elhangzott, hogy a játékosok nagy része szerette az olyan lehetőségeket, melyben a szögletek vagy a sárgalapok számát kellett megtippelni. Érdekesség, hogy a magyar gólszerzőket illetően sokan tették le a voksukat Fiola Attilára, aki végül hazánk első találatát szerezte a kontinensviadalon.





A torna végkimenetelét illetően a jelenlegi állás szerint a fogadóirodák úgy vélik a döntőben Olaszország lép majd pályára Anglia ellen.

A Sport365.hu kérdésére a vállalat sportfogadási vezetője, Horváth Zoltán elmondta, hogy az új fogadástípusnál az oddsok azok, amik támpontot jelentenek, mivel ebben az esetben kevesebb az olyan kapaszkodó, mint a játékosállomány vagy a csapatösszeállítások.



Hangsúlyozta a program esetében egy korrekt véletlenről van szó. A program úgy van felépítve, hogy például egy 10-es oddsz esetén az 1000 lehetőségből 100 olyan van, ami azt a kimenetet tartalmazza.

Dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója szintén stábunk kérdésére elmondta, nagyon fontosnak tartják a felelős játékszervezést. Komoly energiákat és pénzösszegeket fordítanak arra, hogy a játékosok mentális állapota megfelelő maradjon.

Kiemelte, van az a szint amíg a játék egy élmény és van, amikor már szenvedéllyé válik. Elmondta, szeretné, hogy a játék élmény maradjon, minden játékosuk számára.

Hozzátette ennek érdekében számos civil szervezettel is együttműködnek.

A V-sport fogadás elérhető a Szerencsejáték Zrt. földi hálózatában, valamint a Tippmixpro weboldalán.

Képek: Sport365/Erdős Géza