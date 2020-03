Stone Coldnak a legendás pankrátornak nem volt könnyű dolga amikor üres lelátók előtt kellett a produkciót végrhajtani.

Az esemény zárt kapuk mögött zajlott, ezért csak a legfontosabb személyzet volt jelen az est folyamán.

A hatszoros WWF bajnok nem zavartatta magát, legurított pár sört a ringben, majd keményen megrúgta ellenfelét olyan tájékon, aminél férfi rosszabbat nem kívánhat.



Aztán biztos ami biztos alapon, ivott egy pertut a többi ringbe szállt harcossal is, majd alaposan elverte mindegyiket.

EXCLUSIVE: The #StreetProfits want the smoke, but they got the STUNNERS!@steveaustinBSR showed @MontezFordWWE and @AngeloDawkins a #316Day they would NEVER forget while @BeckyLynchWWE gave @ByronSaxton a special surprise in this thrilling exclusive not seen on #RAW! pic.twitter.com/jb07mQHcLJ