A magyar női curling-válogatott a feljutást, a férfi együttes a nyolc közé kerülést célozza meg a svédországi Helsingborgban szombaton kezdődő B-divíziós csapat Európa-bajnokságon.

A csütörtök esti sajtónyilvános edzésen elhangzott, a nőknél a magyar bajnokságot idén sorozatban hatodszor megnyerő újpesti csapat szerzett jogot az indulásra, a skip Palancsa Dorottya vezetésével a Miklai Henrietta, Sándor Nikolett, Micheller Dorottya, Hamvas Villő összeállítású együttes szerepel a november 23-áig tartó az Eb-n.



A B-divízióban a tíz csapat körmérkőzést játszik, ezután a négy legjobb mérleggel rendelkező válogatott jut be a rájátszásba. Innen a két elődöntő győztese jut fel, és jövőre az Európa-bajnokság A osztályában szerepelhet, ahonnan részt lehet venni a vb-kvalifikációs versenyen.



"Tavaly óta egyetlen változás történt a keretünkben, Rókusfalvy Orsolya gyermekáldás miatt nem versenyez az ősszel, helyére a junior korú Hamvas Villő került be a csapatba. Célunk a feljutás" - fogalmazott Palancsa Zoltán, a női válogatott edzője, aki szerint legalább öt csapat - a magyaron kívül az A osztályból kiesett olasz és finn, valamint a török és az angol - indul hasonló eséllyel a két feljutó pozíció megszerzéséért.



"Ha a hatéves nemzetközi rutin jó játékkal párosul, nem lesz gond a négy közé jutás, ott pedig már egyetlen mérkőzés dönt a feljutásról..." - fűzte hozzá Palancsa Zoltán.



A férfiak szerényebb reményekkel vágnak neki az Európa-bajnokságnak, a fiatal csapat számára a 16-os mezőnyben a nyolc közé jutást tűzte ki célul Rókusfalvy András szövetségi edző. Az együttest a több ifjúsági vb-t megjárt, mindössze 19 esztendős Kalocsay Ottó Dániel vezeti, rajta kívül Sámson István, Gazdag Zsombor, valamint a tapasztaltabb Gubányi Attila és Palancsa Péter alkotja a válogatottat, amely így együtt először szerepel felnőtt kontinensbajnokságon.



Magyar curling csapatok eddig négy alkalommal indultak az Európa-bajnokság A osztályában, a férfiak egyszer (2012), a nők háromszor (2012, 2015, 2017) játszhattak az elitben.



A sajtónyilvános edzés keretében jelentették be, hogy a Dorko szponzori szerződést kötött a Magyar Curling Szövetséggel, így három éven át a magyar sportszergyártó cég öltözteti a felnőtt és utánpótlás válogatottakat.

Borítókép: curling.hu