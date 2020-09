Újabb két versenyhelyszínt megnyitnak közösségi használatra a jövő évre halasztott olimpiai és paralimpiai játékok helyszínén, Tokióban.

A japán főváros kormányzata szerdán jelentette be, hogy a Muszasino Sportközpontot, valamint a Tacumi Vízilabdaközpontot is kinyitják - írta az az olimpiai sportokkal foglalkozó insidethegames.biz oldal. A Muszasino Sportközpontban a tollaslabda, a vívás, valamint a kerekesszékes kosárlabda küzdelmeit rendezik majd meg a tervek szerint.



A helyi szervezők a továbbiakban más versenyhelyszíneket is terveznek megnyitni a nagyközönségnek, de ezzel kapcsolatban pontos dátumot még nem közöltek.



A Muszasino Sportközpont és a Tacumi Vízilabdaközpont augusztus 21. óta nyitva áll sportszövetségek számára, amelyek versenyeket rendezhetnek és edzéseket szervezhetnek a létesítményekben.



A friss döntés értelmében előbbi szeptember 19. és március 31. között csoportok számára lesz használható, az egyéni sportolásra viszont csak október 3. és március 31. között lesz lehetőség. A vízilabdaközpont szeptember 23-tól március 31-ig a csoportok számára végig nyitva áll majd, míg egyéni tréningeket október 7-től március végéig lehet tartani.



Hétfő óta az evezős és a kajak-kenu pálya van nyitva Tokióban, ebben különböző kulturális eseményeket és egyéb rendezvényeket lehet szervezni december 28-ig.



A szervezők júliusban jelentették be, hogy megnyitják az olimpiai versenyhelyszíneket a sportszövetségek számára, illetve közösségi használatra. Az elsők között tárta ki kapuit a szlalom kajak-kenu pálya és a Tacumi Uszoda.



Az ötkarikás helyszínek már régen készen állnak, mivel idén nyáron használták volna őket, de a koronavírus-világjárvány miatt az olimpiát és a paralimpiát 2021-re halasztották. Előbbi így július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart, majd augusztus 24-től szeptember 5-ig következnek a paralimpiai versenyek.

Borítókép: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images