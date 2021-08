Hat versenynap telt el az egy évet halasztott XVI. Paralimpiai Játékokból. A Magyar Paralimpiai Csapat három paralimpiai bajnoki cím mellett két ezüst- és két bronzérmet szerzett eddig, ezzel megszületett az 1972-es első érem után a sorrendben 150. magyar paralimpiai medál is.

Összesen 37 magyar parasportoló és egy guide kvalifikált az alábbi tíz sportágban a játékokra: kerekesszékes vívás, para-asztalitenisz, paratlétika, para-erőemelés, paraíjászat, parakenu, parakerékpár, parasportlövészet, paratriatlon és paraúszás. Az érmek sorát Konkoly Zsófia nyitotta, mindjárt az első versenynapon, amikor 400 méter gyorson ezüstérmet szerzett. Nem kellett sokat várni az első aranyra sem, mivel a második napon Veres Amarilla - első magyar nőként, Szekeres Pál atlantai vívósikere után 25 évvel - nyert paralimpiai bajnoki címet kerekesszékes vívásban.

A párbajtőrözők friss bajnoka így nyilatkozott a döntő után, ahol végig dominálva verte kínai ellenfelét:

„Ez egy nagy csapatmunka volt, egyedül nem sikerült volna. Edzőm, Kovács Iván taktikáját sikerült valóra váltanom. Elképzeltük, hogy hogyan kellene ennek kinéznie, hogyan kéne őket megverni, és ez most sikerült. Nagyon büszke vagyok, hogy tökéletesen végre tudtam hajtani azt, amit előre megbeszéltünk. Másrészt pedig elkapott a flow és egyszerűen csak élveztem a vívást, és ennek a kettőnek a kombinációja volt az, amit lehetet látni."

A Magyar Paralimpiai Csapat harmadik érmét Szvitacs Alexa szerezte asztaliteniszben, aki, miután az elődöntőben sajnos 3-2 arányú vereséget szenvedett, nem került a döntőbe, így bronzérmesként végzett. Osváth Richárd nagyszerű tőrözéssel tudta megismételni riói teljesítményét és lett újra ezüstérmes kerekesszékes tőrvívásban.

Vasárnap még inkább felgyorsultak az események. Kevesebb, mint fél óra leforgása alatt kétszer is aranyat ünnepelhettünk. Pálos Péter London után visszaült a trónra és újra paralimpiai bajnok lett egy végletekig kiélezett döntőben, ahol végül 3-2-es szettaránnyal nyert.

"Magam sem tudom, hogyan nyertem. Az egész paralimpián rosszul játszottam, de valahogy mégis összejött. Még mindig nem fogtam el, hogyan , de nagyon örülök, hogy ilyen kiélezett meccsen én voltam a jobb." – próbálta felidézni a történteket a kétszeres paralimpiai bajnok.

Egészen pontosan 26 perccel később Illés Fanni ütött be elsőként a 100 méter mell döntőjében, folyamatosan, magabiztosan vezetve és szerezte meg az aranyérmét, amely egyben a Magyar Paralimpiai Csapat történetének 150. érme.

"Nagyon boldoggá tesz, hogy én szerezhettem a 150. magyar érmet a paralimpiák történetében. Nem tudtam róla előre, de nagyon büszke vagyok rá. Hatalmas dolog, amit a parasportolók megvalósítanak életük során és örülök, hogy közéjük tartozom. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok." – foglalta össze érzéseit a paralimpiai, világ-, és Európa-bajnok úszó.

A hét és vasárnap itt még nem ért véget. Heroikus küzdelemben, több asszóban is hatalmas hátrányból fordítva vívta ki magának a bronzérmet a női tőrcsapat. A napot a Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva, Madarászné Dr. Mező Boglárka trió nyitotta, Bogit sérülése miatt menet közben Dani Gyöngyi váltotta. A XVI. Paralimpiai Játékok második felében megkezdik szereplésüket a parasportlövők és a parakajakosok, valamint folytatják versenyeiket a paraúszók, paraatléták, a parakerékpárosok és csapatban a para-asztaliteniszezők is. Tokióban – a vírus ellenére - a rekordnak számító 163 ország 4403 versenyzője van jelen. A magyar csapat átlagéletkora 31,7 év, a legfiatalabb versenyzőnk, a 16 éves paraúszó, Payer Kata, míg a legidősebb Zborai Gyula, az 59 esztendős para-asztaliteniszező. Eddig minden sportolónk a legjobb tízben végzett, így a világ tíz legjobb sportolója közé tartoznak a saját sportágukban. Augusztus 30 éjfélig 53 versenyszámban értek el eredményeket a mieink.

Habár az eddigi éremszám is szépen mutat, több esetben csak egy hajszál választotta el sportolónkat a még jobb eredménytől.

„Nagyon büszke vagyok a teljes csapatra, a sportolók mellett a felkészítő szakemberekre és a szervező stábra is, mindenki nagyszerű munkát végez. Több ízben is úgy éreztem, hogy „pattanhatott volna a kapufáról befelé a labda", de a sport ilyen, amit egyik nap elvesz, másnap visszaadja. Sportdiplomáciai szempontból is fontos napokon vagyunk túl, sokat haladtunk előre nemzetközi kapcsolataink építésében is." – eleveníti fel Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a játékok első hetének történéseit.

„Mindenki nagyon kedves, segítőkész, előzékeny a szervezők közül. A városon érződik, hogy élvezi, hogy itt van a paralimpia és a megfelelő óvintézkedéseknek köszönhetően biztonságban is érezzük magunkat. Mindenkit arra kérek, hogy a nyár utolsó és a tanévkezdés első napjaiban is szurkoljon a mieinknek, mert a sportolóknak szükségük van rá, hogy érezzék az otthonról érkező szeretetet." – folytatta az elnök.

Dávid Krisztina bronzérmet nyert légpisztolyban kedden a tokiói paralimpián.

Forrás: MPB

Borítókép/Fotók: Magyar Paralimpiai Csapat/Facebook