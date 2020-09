Olga Zajceva, az olimpiai ezüstérmétől megfosztott orosz sílövő polgári peres úton próbálja elérni, hogy ne részleges, hanem teljes felmentést kapjon a doppingvádak alól.

Ügyvédjének bejelentése szerint Zajceva a svájci szövetségi bírósághoz fordul panaszával, miután csütörtökön a CAS, a nemzetközi Sportdöntőbíróság csak részben adott helyt a biatlonversenyző fellebbezésének, bár - két honfitársával, Olga Viluhinával és Jana Romanovával egyetemben - az ő örökös eltiltását is visszavonta. A testület közlése szerint Viluhina és Romanova esetében a konkrétumok hiányoznak, csak gyanú van arra, hogy megsértették a doppingszabályokat.



A CAS egyúttal kimondta, hogy az olimpiai érmeiktől megfosztott, s most felmentett sportolóknak a 2014-es szocsi olimpián egyéniben elért eredményeit vissza kell állítani.



Ugyanakkor Zajceva esetében a sportbíróság úgy foglalt állást, hogy doppingvétséget követett el, s helybenhagyta szocsi eredményének megsemmisítését, viszont az eltiltása az örökös helyett csak a 2018-as, phjongcshangi ötkarikás játékokra szólt.



A három sílövő a váltó tagjaként ezüstérmet szerzett Szocsiban, ám ezt utólag elvették tőlük. Viluhina emellett a sprintversenyben is második lett, s ezt az érmét is visszakaphatja a mostani döntés értelmében.



A sportolók még 2017 decemberében fordultak a CAS-hoz, miután egy hónappal korábban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) több mint húsz orosz versenyzőt - bobost, szkeletonost, sífutót, gyorskorcsolyázót és sílövőt - tiltott el örökre az ötkarikás játékoktól, továbbá megsemmisítette szocsi eredményeiket doppingvétség miatt.



Az ügy hátterében a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság jelentése áll, mely az oroszok államilag támogatott, rendszerszintű doppingolását tárta fel. A jelentés szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 között harminc sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati mintáját manipulálták, illetve pozitív teszteredményeket titkoltak el.

