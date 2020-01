Még van esély arra, hogy magyar íjász kvótát szerezzen a tokiói olimpiára.

A japán fővárosban a négy évvel ezelőttivel azonos létszámmal, ám bővült programmal vesznek részt az íjászok: a 2016-os riói játékokon még csak egyéni és nemenkénti csapatversenyt rendeztek, Tokióban azonban már vegyes csapatversenyre is sor kerül.

A kvalifikációs rend is nagyban hasonlít a korábbiakhoz, továbbra is selejtező viadalokon, világbajnokságon és kontinenstornákon lehet tokiói kvótához jutni.

A legutóbbi öt olimpián nem szerepelt magyar íjász, 1996-ban, Atlantában Kovács Judit 45., Kiss Tímea pedig 51. lett.

A férfiaknál az utolsó két kvalifikációs viadalon - a szövetség tervei szerint - egyéniben Balogh Mátyás és Banda Árpád száll majd harcba a kvalifikációért. A kvótaszerző csapatversenyen pedig ők ketten Gajdos Márk Csabával kiegészülve harcolnak az indulási jogért.

ÍJÁSZAT

Összlétszám: 128 versenyző, 64 férfi és 64 nő

Versenyszámok: férfi és női egyéni és csapatverseny, illetve vegyes csapatverseny

Indítható versenyzők egy országból: 3-3 férfi és nő, ha a csapatversenyben is érdekelt az ország; 1-1, ha csak egyéniben

Kvalifikációs rend:

Májusban Antalyában az Európa-bajnokság keretében sorra kerülő selejtezőn a kontinens négy nemzetének egy-egy íjásza nyer indulási jogot. A kvalifikációs időszak hajrájában júniusban Berlinben rendeznek egy utolsó csapatversenyt, amelyen a férfiaknál és a nőknél is az első három-három gárda szerez kvótát, ez a férfiaknál és a nőknél is kilenc főt jelent. Amennyiben olyan nemzet is kvalifikációs helyen végez, amelynek tagjai a korábbi versenyeken egyéniben kvótához jutottak, az egyéni helyeik felszabadulnak, s azok az csapatversenyt követő utolsó egyéni kvalifikációs viadalon találnak gazdára.

Az utolsó egyéni versenyen minimum egy hely talál gazdára.

Japánt a rendező jogán három-három hely illeti meg, nemenként két kvótáról pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Íjász Szövetség és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete képviselőjéből áll testület dönt.

A kvalifikáció a nemzetet illeti. A kvótás helyre bárki nevezhető, aki teljesíti a minimális selejtezős pontszámot. A szint a férfiaknál 640, a nőknél 605 FITA kör. Ezt Banda Árpád tavaly az 's-Hertogenboschban-ban rendezett világbajnokságon teljesítette azzal, hogy a rangsorolóban 653 kört lőtt.



Borítókép: GettyImages