Győrik Csaba, a sportlövők szövetségi kapitánya szerint bár az éremszerzésre vonatkozó célkitűzést nem sikerült teljesíteniük a magyaroknak a tokiói olimpián, Péni István légpuskában elért ötödik helye szép eredmény.

A szakvezető a férfiak utolsó ötkarikás száma, a kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett alapversenye után azt mondta az MTI-nek, szerinte "óriási dolog ötödik helyet nyerni egy olimpián", a vegyescsapatok viadalán elért hetedik hely Péni Istvántól és Mészáros Esztertől pedig szintén jó eredmény.

"Többször elmondtam már az elutazás előtt is, a mi sportágunkban ritka, hogy valakinek rögtön az első olimpiája jól sikerüljön. Most sajnos folytatódott ez a tendencia" - mondta a kapitány, hozzátéve, hogy ebből a szempontból nem történt meglepetés.

"Péni István esetében soha senki nem fogja tudni megmondani, hogy az a nemtelen szabotázs, amit ellene elkövettek, az pontosan mit vett el tőle" - fogalmazott Győrik Csaba. - "Azt tudjuk, hogy felkészülési időben mennyit vett el, de azt nem, hogy mindez mentálisan, energiában mennyire volt megterhelő a számára".



A szakvezető kijelentette, biztos abban, hogy a 24 éves lövőtől a vele szemben elkövetett szabotázs, melyből doppingügy, illetve egy hónapos kényszerszünet is lett, köröket vett el mind a 10, mind pedig az 50 méteres versenyszámban.

"Sosem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha nem így alakulnak az előzmények, ugyanakkor bizonyos szempontból már az is csoda, hogy el tudott utazni velünk Tokióba, és három versenyszámban is lőállásba lépett" - nyilatkozta a kapitány.

Győrik Csaba hozzátette, a "nagyon jól megérdemelt pihenő" után a versenyzők egyénileg is ki fogják elemezni, hogy a tokiói olimpián történtek közül mi az, amit érdemes magukkal vinni. "Ezt egyébként is mindig mindannyian megteszik, hiszen négy sportlövőről, és négy különböző edzőről beszélünk, de természetesen az edző kollégákkal mi is folyamatosan egyeztetünk" - mondta.

A szakvezető szerint Mészáros, valamint Major Veronika is pozitív élményként élte meg az ötkarikás indulást, ugyanakkor az eredményével egyikük sem volt elégedett, de mindketten tudnak és fognak is a mostaniaknál jobbat lőni.



Pekler Zalánról Győrik úgy vélekedett, ő most nagyon el van keseredve, miután nemrég fejezte csak be a szabadpuska alapversenyét, ahol 18. lett. Hozzátette, Pekler térdelő és fekvő testhelyzetben is nagyon jól lőtt, állóban fogyott el egy kicsit a koncentrációja és szerencséje sem volt.

A magyar sportlövők Péni légpuskás eredménye révén egy pontszerző hellyel zárták a játékokat, Pekler ebben a fegyvernemben 39. lett. Szabadpuskában Péni 10. volt, míg Mészárossal közösen a légpuska vegyescsapat-versenyében hetedikként zárt. Mészáros egyéniben légpuskában 20., összetett puskában 26. lett, Major pedig légpisztollyal 34., sportpisztollyal pedig 35. volt.

