Egyéni és csapatsportágakban is számos kiemelkedő eredményt értek el a magyar sportolók a 2019-es év kontinentális és világversenyein: olimpiai számokban kilenc világbajnoki arany született.

A legemlékezetesebb sikerek közé tartozik Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban aratott világbajnoki győzelme. A Honvéd 19 éves versenyzője 1:50.73-as világcsúcsával a legendás Michael Phelps 2009-es "cáparuhás" világrekordját adta át a múltnak a Koreai Köztársaságban, júliusban rendezett vb-n.

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! #Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3