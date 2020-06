Hétezernél is többen adták le előnevezésüket a péntek hajnalban elindult Telekom Vivicittá városvédő futásra, amelyre idén három napon át virtuális formában kerül sor.

A szervező Budapest Sportiroda tájékoztatása szerint eddig 750 magyar településről érkezett nevezés, de 40 ország 250 külföldi futója is teljesíti a budapesti távokat a saját városában.



A nevezések alapján egyéniben 6500, csapatban 650 futó indul, a korelnök futó 86 éves, és egy 79 és 75 éves magyar házaspár is nevezett. A legnépszerűbb táv ezúttal is a leghosszabb: a félmaratonra több mint 2300 jelentkező van.



Péntek reggel 10 óráig több mint 200 futó töltötte fel eredményét az online felületre. Az első "célba érkező" 5:24-kor rögzítette futóidejét, ami azt jelenti, hogy hajnali 4-kor vágott neki a 10 km-es távnak.



A Telekom Vivicittá virtuális futónapok eseménye vasárnap éjfélig tart, és vasárnap estig folyamatosan lehet még nevezni.

Borítókép: Facebook/Telekom Vivicittá