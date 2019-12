Budapest, 2019. december 18., szerda (MTI) - Több mint 200 ezer résztvevőt mozgatott meg a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa elnevezésű programsorozat, amely a sportolást és az egészséges életmódot népszerűsítette az év során.

A szervezők szerdai közleménye szerint a január 1-jén kezdődött és december 8-án véget ért eseménysorozat keretében 12 kiemelt rendezvény, illetve további 530 kisebb-nagyobb, túlnyomórészt ingyenesen látogatható sportos kitelepülés valósult meg Budapest Főváros Önkormányzata vezetésével, a Budapesti Sportszövetségek Uniója szervezésében és a Testnevelési Egyetem szakmai támogatásával. Ezeken az eseményeken kortól és nemtől függetlenül minden fővárosi lakos közelebbről megismerhette a legkülönfélébb mozgásformákat kezdve a futástól és úszástól a korcsolyázáson át a spinningig, vagy a jógáig.

A programsorozat nyitó- és záróeseményét egyformán a Városligeti Műjégpályán tartották meg, ahol az érdeklődők a korcsolyázás mellett olyan más, hideg időben űzhető mozgásformákat is kipróbálhattak, mint a jégkorong, a curling vagy a jéglabdázás. Mindkét teltházas rendezvényen több mint háromezren vettek részt.

"A Sportfőváros programsorozat leglátogatottabb rendezvénye a május végi Családi- és Sportnap volt, amikor a Margitszigeten több mint 50 féle mozgásformát mutattak be az érdeklődőknek. Csaknem 30 ezren mentek ki az eseményre és próbáltak ki egy vagy több sportot a focizástól kezdve a falmászáson, víváson át a küzdősportokig" - áll a közleményben.

A Várkert Bazár előtt megtartott májusi spinning napon majdnem négyezren vettek részt, augusztus elején pedig a "Jógázz a Citadellán alkonyattól pirkadatig" elnevezésű eseményen több mint ezren próbálták ki a jógázást.

A 16-35 éves korosztályt leginkább a két részletben, előbb április és június között, majd szeptemberben és október elején, a budapesti kültéri fitneszparkokban rendezett programok vonzották, amelyeken a szabadtéren végezhető testedzési lehetőségeket mutatták be az érdeklődőknek.

Az idősebbek közül a kifejezetten nyugdíjasokat célzó, márciusi Szenior Életmódváltó napon mintegy 800, az októberi Nordic Walking-napon pedig több mint ezer fővárosi vett részt.

"A felsoroltakon kívül a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa programsorozat részeként szerveztek meg az idén további tíz futórendezvényt, öt - több mint tíz sportot felvonultató - családi sporteseményt, négy, kifejezetten a vizes sportokra fókuszáló uszodai programot, valamint a Budapest Urban Games, az ingyenes utcalimpia is az évad kiemelt megmozdulása lett" - olvasható a közleményben.

Az Európa Sportfővárosa címet jövőre a spanyolországi Málaga veszi át Budapesttől.



Borítókép: Facebook.com/ Budapest Sportfőváros