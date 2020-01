Az ARD német közszolgálati televízió csatorna a honlapján arról számolt be, hogy a birtokába jutott dokumentumok alapján legalább 5,5 millió dollárral nem tud elszámolni az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetség.

Súlyos korrupciós ügyek miatt indulhat büntetőeljárás Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnöke ellen. A németek szerint a 79 éves sporttisztviselő a szakadék szélére sodorta a sportágat, ugyanis okirathamisítás, hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja merült fel az IWF-nél. A szövetség a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól származott pénzzel nem tud elszámolni.

New ARD documentary "The Lord of the Lifters" takes on another Olympic IF, a network enabling a culture of #corruption, including #doping as a business model and some missing millions. A case for #Swiss prosecutors, says Mark #Pieth. @AndrMarty #Ajánhttps://t.co/xC5l1rs1Wi