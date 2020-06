Koike Juriko, Tokió kormányzója szerint szükségessé válhat "egyszerűsített" olimpia megrendezése.

A szervezők a koronavírus-járvány hatásait elemezve különböző változtatásokon gondolkodnak. A Jomiuri című lap azt közölte, hogy már fontolóra vették a fertőzötteket kiszűrő teszt kötelezővé tételét, illetve azt, hogy a tervezettnél kevesebb néző előtt rendezzék meg a versenyeket.



John Coates, aki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) részéről felügyeli az előkészületeket, úgy fogalmazott: mivel egyelőre nincs hatékony védekezés a vírus ellen, a szervezőknek olyan terveken is el kell gondolkodniuk, melyek megvalósulása esetén a korábbiaktól nagyon eltérő olimpiára kerülhet sor.



Koike nem bocsátkozott részletekbe, de ő is úgy foglalt állást, hogy szükséges az erről szól eszmecsere.



"Az olimpia és a paralimpia megrendezéséhez a tokióiak, a japán emberek szimpátiájára és megértésére van szükség. Éppen ezért szükséges, hogy ésszerűsítsük, ami ésszerűsítésre szorul és egyszerűsítsük, amit egyszerűsíteni kell" - jelentette ki.



A kormányzati és szervezőbizottsági forrásokra hivatkozó Jomiuri értesülése szerint a házigazdák többek között arról egyeztetnének a NOB-bal, hogy a versenyzők és kíséretük mellett szükség esetén a nézőket is PCR-teszteknek vetnék alá, továbbá korlátoznák a ki- és bejárást az olimpiai faluban.



Thomas Bach NOB-elnök és Abe Sindzó japán miniszterelnök március 24-én állapodott meg az olimpia és a paralimpia jövő évre halasztásáról, további csúsztatás azonban kizárt.



A 2021-re áthelyezett olimpia július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart, míg a paralimpiára augusztus 24. és szeptember 5. között kerül majd sor.



Borítókép: Akio Kon/Bloomberg via Getty Images