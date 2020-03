A férfiaknál a címvédő Szudi Ádám, a nőknél pedig a legutóbb két éve diadalmaskodó Madarász Dóra nyerte az egyes küzdelmeket az asztaliteniszezők országos bajnokságán, Kecskeméten.

Az Ausztriában légióskodó Szudi a vasárnapi zárónapon előbb válogatottbeli társát, Lakatos Tamást győzte le négy szettben, majd a döntőben a celldömölkiek játékosát, Kriston Dánielt verte nagy csatában, kétjátszmás hátrányból fordítva. Kriston a legjobb négy között Ecseki Nándort búcsúztatta, aki a páros fináléjában vigasztalódhatott, miután Szudi oldalán - favoritként - megverték a fiatal András Csaba, Both Olivér kettőst.



A 24 éves Szudi Ádám így kétszeresen is triplázott, ugyanis szombaton Pergel Szandrával vegyes párosban is a legjobbnak bizonyult, egyesben pedig 2017 és 2019 után harmadszor nyerte meg az ob-t.



A nőknél a tavaly győztes, ezúttal azonban csak párosban induló Pergel Szandra távollétében Madarász Dóra volt az abszolút favorit egyesben, és nem is borult a papírforma. A Lille-ben légióskodó, de kecskeméti születésű, s pályafutását itt is kezdő 26 éves játékos Peterman-Varga Tímeát győzte le a döntőben, ezzel ebben a számban - 2014, 2017 és 2018 után - negyedszer lett bajnok.



Párosban is a Madarász, Pergel duó volt a torna esélyese, de a fináléban meglepetésre alulmaradt az Erdért SE kettősével, Ambrus Krisztinával és Tóth Katával szemben.



A pénteken kezdődött ob egyik érdekessége volt, hogy a Statisztika tehetsége, a 13 éven aluliak versenyének győztese, Molnár Kendra Mira a felnőttek között női és vegyes párosban is elődöntőt játszhatott.



Eredmények:



férfi egyes:



elődöntő:

Szudi Ádám (Wels)-Lakatos Tamás (Amiens STT) 4-0 (9, 7, 11, 10)

Kriston Dániel (Celldömölk)-Ecseki Nándor (TTC Ober-Erlenbach) 4-2 (14, 15, -9, -8, 7, 7)



döntő:

Szudi-Kriston 4-2 (-4, -6, 7, 9, 5, 4)

férfi páros:



elődöntő:

Ecseki, Szudi-Lakatos, Szita Márton (Celldömölk) 3-2 (-6, -10, 6, 7, 3)

András Csaba, Both Olivér (TTC RS Fulda-Maberzell, 1.FSV Mainz 05)-Kriston, Katus Krisztián (Komló) 3-1 (7, -6, 9, 13)



döntő:

Ecseki, Szudi-András, Both 3-1 (7, -7, 9, 7)

női egyes:



elődöntő:

Madarász Dóra (Lille Metropole)-Bálint Bernadett (TuS Uentrop) 4-0 (5, 6, 10, 7)

Peterman-Varga Tímea (Erdért SE)-Imre Leila (Erdért SE) 4-1 (7, 4, 4, -5, 7)



döntő:

Madarász - Peterman-Varga 4-2 (-9, -6, 7, 9, 8, 9)

női páros:



elődöntő:

Madarász, Pergel Szandra (Budaörs) - Peterman-Varga, Imre 3-2 (-9, 4, -8, 3, 9)

Ambrus Krisztina, Tóth Kata (Erdért SE)-Balogh Ágnes, Molnár Kendra Mira (Békési TE, Statisztika) 3-2 (-3, -6, 10, 5, 9)



döntő:

Ambrus, Tóth-Madarász, Pergel 3-2 (9, -9, -7, 8, 7)

szombaton játszották:



vegyes páros:



elődöntő:

Szudi, Pergel-Molnár Krisztián, Molnár Kendra Mira (BVSC-Zugló, Statisztika) 3-0 (4, 3, 8)

Fazekas Péter, Peterman-Varga (Celldömölk, Erdért SE)-Vajda Viktor, Szvitacs Alexa (Mezőberény, Kecskemét) 3-0 (9, 7, 5)



döntő:

Szudi, Pergel - Fazekas, Peterman-Varga 3-2 (7, -14, -8, 9, 9)

