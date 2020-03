Paige Spiranac az egyik legismertebb női golfozó a világon, ám ezt nemcsak tehetségének, hanem kinézetének is köszönheti, bevallása szerint ez azonban nem mindenkinek a tetszését nyerte el.



Az amerikai golfozó 22 éves korában elkezdte a profi pályafutását. Első komoly megmérettetése az Omeba Dubai Ladies Masters elnevezésű verseny volt, ahol a vártnál gyengébben teljesített, hiszen a 101. helyen végzett a 107 indulóból. Teljesítménye miatt meglehetősen erős kritikákat kapott, és azzal vádolták, hogy tehetsége megvillantása helyett csak népszerűséget akart szerezni. Egy évvel később, 2016-ban azonban Hannah O'Sullivan legyőzésével első helyen végzett a Cactus Tour-on, ezzel bizonyított a kritikusoknak.



Ugyanakkor a szexi szőke sportoló a közelmúltban úgy döntött, hogy felhagy a profi karrierjével és egészen másra fókuszál a jövőben. Spiranac népszerűsége a közösségi médiában jelentősen nőtt, az elmúlt két év során megduplázta a követőszámát az Instagram-oldalán, jelenleg már 2,2 millió követővel rendelkezik.

A csinos sportoló korábban úgy fogalmazott, hogy soha nem akarta, hogy a külseje miatt figyeljenek fel rá.

"Nem akartam szexszimbólum lenni, csak azt hordtam, ami nekem kényelmes." - szerénykedett a közösségi médiában villámgyorsan hírnevet szerző fiatal hölgy. "Szeretek sminkben játszani, így érzem jól magam, és ha magabiztosabb vagyok, jobban is játszom."

A 26 éves Paige többször is felkavarta az állóvizet a golf társadalomban kinézete miatt. 2018-ban a Dubai Desert Classic golfversenyen ő volt a torna történetének első női bemondója. A Marca beszámolója szerint Paige a több mint 40 éve végző Ivor Robson helyébe lépett, ám sokak szerint ezt csak a kinézetének köszönhette.

A golf az úriemberek sportja - tartja a mondás. A játék etikettje pontosan ezt az arisztokrata szellemiséget idézi, hiszen ennek lényege röviden összefoglalva az, hogy kulturált viselkedést, sportszerűséget, valamint a játékostársak irányába mutatott figyelmességet és előzékenységet vár el a golfozótól. A Coloradóban született bombázó, aki visszavonulása óta is előszeretettel golfozik, a news.com.au podcastjén elárulta mit gondol a sportágat körülvevő sznobságról és az előítéletekről.



"A golf egy elit sport, fárasztó és utálom ezt, mert én nem vagyok ilyen. Soha nem láttak szívesen. A golf számomra a lehető legrosszabb hely, mert teljesen az ellentéte vagyok mindannak, amit ez a sport megkövetel. Nem vagyok kifinomult, nyers vagyok és őszinte. Olyan ruhát viselek, amilyet akarok, mindig is különböztem a többiektől, de a golf nem ilyen." – fakadt ki Spiranac.



A szemet gyönyörködtető hölgy elárulta, hogy golfruhája miatt - amely általában rövid szoknyából és mélyen kivágott felsőből áll - gyakran „kirekesztettnek” érezte magát.



"A golf az úriemberek sportja, de ezek a srácok nem úgy viselkednek, mint az urak" – gúnyolódott Spiranac. "Számomra mérhetetlenül frusztráló, hogy a golfban mennyire jelen van a képmutatás. Ez a nagy fiúk klubja, ahol, ha valaki csinál valamit, akkor azt simán eltusolják, de ha én egy mélyebb kivágású toppot felveszek, akkor már k*rva vagyok és bemocskolom a játékot. Éppen ezért nem tudom azt érezni, hogy idevaló lennék, hiszen bármit csinálok, kirekesztett vagyok."

Ellenzői szerint egyáltalán nem segíti elő a férfiak és a nők közötti egyenlőséget a golfban. Támogatói szerint viszont csak növeli a sportág népszerűségét, és segít megismertetni azt a fiatalokkal. Paige a golfozás és a modellkedés mellett egyébként konferenciákon is fellép, már több előadást tartott az internetes zaklatások veszélyeiről.

"Segíteni akartam a jótékonykodással." - emlékezett vissza Paige egy korábbi esetre, amikor golf klubokat akart adományozni. "A srác visszaírt és azt mondta: Szeretnénk, de a testület többi tagja nem lát téged szívesen, így nem tudsz segíteni. Szeretnék vissza adni valamit azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs semmijük, mert én is ilyen gyerek voltam, de a kirekesztettségem miatt nem tehetem meg."



Spiranac elmondta, hogy felhívta korábban a nemzeti golfszövetség elnökét, akinek szintén aggodalmát fejezte ki a sportág jövőjét illetően.



"Nem értem, miért számít, ha valaki pólót visel én pedig trikót. Ha egy férfi nadrág helyett rövidnadrágban ütne az egyik túra során, attól még a világ nem dőlne össze. A golfban az emberek begyöpösödöttek, mivel ezeket a dolgokat annyira komolyan veszik, pedig egyáltalán nem azok.” - mondta a nem csak vonzó, de tehetséges golfozó, akinek korábban volt már együtéses találata is.



A profi karrier felhagyásával azonban a rajongóinak így sem kell szomorkodniuk, hiszen a közösségi oldalain továbbra is meglehetősen aktív a „golf Kurnyikovájának” becézett szépség. Rendszeresen oszt meg merészebbnél merészebb képeket.

Borítókép: Instagram/_paige.renee

Forrás: rt.com