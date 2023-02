Hagyományosan az Olimpia Parkban rendezett koszorúzással és mécsesgyújtással vette kezdetét a Magyar Parasport Napja programsorozata, amelyre idén hatodik alkalommal kerül sor.

"Csak úgy lesz jó életünk, ha mindenki úgy érzi, köze van a másikhoz" - idézte Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolatát Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, majd azzal folytatta, hogy a sport kapocs, amely közösségeket kovácsol, életre szóló barátságokat ad.



"A parasport megmutatja, hogy fogyatékossággal is lehet aktív életet élni, akár versenysportot űzni" - fogalmazott.



Az Olimpia Parknak otthont adó V. kerület alpolgármestere, Balogh-Madár Emese kiemelte: a belvárosban sok olyan fejlesztés zajlik, amely a rendszeres testmozgásra fókuszál, figyelembe véve a mozgásukban korlátozott embertársakat is.

Szabó Gabriella, háromszoros olimpiai bajnok kajakos a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja képviseletében beszédében az úszó-vízilabdázó Halassy Olivér és a sportlövő Takács Károly példáját hozta fel, akik testi fogyatékosságuk ellenére az épek között lettek sportáguk legjobbjai.

Szekeres Pál, a Magyar Paralimpiai Bajnokok Klubjának tagja, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tiszteletbeli elnöke emlékeztetett: amikor ő még aktív sportoló volt, csak ábrándoztak arról, hogy legyen MPB és Magyar Paralimpiai Bajnokok Fala.



"Mára ez valóság, és évről évre itt emlékezhetünk az elődeinkre. Sajnálom, hogy többen közülünk ezt nem élhették meg" - mondta, kiemelve: a nap másik különlegessége, hogy ma ünnepli 46. születésnapját az élő legenda, háromszoros paralimpiai bajnok Vereczkei Zsolt, aki hét paralimpián szerepelt és mindegyiken érmet szerzett.



Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nagykövete emlékeztetett, hogy az év gólját elismerő Puskás-díj hármas, szűkített jelöltlistáján idén ott van az amputált lengyel Marcin Oleksy is, aki a mankójára támaszkodva ollózott a kapuba a Warta Poznan-Stal Rzeszow mérkőzésen.



"Nem létezik lehetetlen, csak magunkat kell legyőzni" - fűzte hozzá.



Szabó László, az MPB elnöke két örömhírről számolt be. Egyrészt bejelentette, hogy a Magyar Paralimpiai Csapat megszerezte harmadik párizsi indulási jogát, így a két sportlövő után már egy férfi kerékpáros országkvótával is rendelkeznek a jövő évi paralimpiára.



"A másik örömhír, hogy idén már több külhoni településen is megünneplik a parasport napját, bekapcsolódnak a Lélekmozgató programba" - tette hozzá.



Az ünnepség végén - amelyen jelen volt Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok vívó, Sors Tamás, kétszeres paralimpia bajnok úszó és a Magyar Parasport Napjának idei nagykövete, a többszörös paralimpiai érmes kerekesszékes vívó Krajnyák Zsuzsanna is - koszorúkat helyeztek el és mécseseket gyújtottak az Olimpiai és Paralimpiai Bajnokok Falánál.

Borítókép: Facebook.com/Magyar Paralimpiai Csapat



Az Országgyűlés 2017 végén egyhangúlag határozott arról, hogy minden évben február 22. legyen a Magyar Parasport Napja. A dátum szimbolikus, hiszen 1970. február 22-én alakult meg a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja.

A nap folyamán a Magyar Sport Házában nemzetközi konferenciát rendeznek CSR for parasport címmel, országszerte és a határokon túl pedig több mint 600 iskolában tartanak úgynevezett Lélekmozgató programokat, amelyek során megismertetik a diákokat a parasportokkal.

Borítókép: