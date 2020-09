Vasárnap véget ért az U23-as Európa-bajnokság Duisburgban. Szabó Márton a negyedik helyen zárt egypárevezősben, csak kicsivel maradt le a bronzéremről.



Szabó Márton (edzője: Molnár Dezső) a délelőtti sikeres középfutamát követően a férfi egypárak döntőjében állt rajthoz délután. Marci az első 500 méterben az rendkívül erős mezőny élére állt, majd szoros csatában a német, román és osztrák versenyzőkkel az első helyen haladó olasz szkiffes mögött versenyeztek a legjobb pozíciókért. Az utolsó 500 méteren óriási hajrát mutattak be a versenyzők, Marci végül csupán egyetlen másodperccel maradt le a dobogóról, így az előkelő 4. helyen zárta az EB-t.



Férfi normálsúlyú kétpárevezősben az ifi korú Szabó Gábor és Újhelyi Mihály (edzőjük: Dani Zsolt) végig vezetve megnyerte C/D középfutamát. A délutáni C döntőben az egység a harmadik helyet szerezte meg, így a 15. helyen zárta a szereplését.



Galcsó Vencel és Turi Péter (edzőjük: Pető Tímea) könnyűsúlyú kétpárban a délelőtti középfutamban sajnos pont a később dobogós három egységgel került össze, ahol a mieink ötödikek lettek. A B döntőben délután szintén az ötödik helyet csípték meg, így a dubló 11. helyen végzett összesítésben.

Férfi normálsúlyú négypárban Pálfai Csikó, Szász Gergely, Pajor Krisztián és Szklenka Bence (edzőjük: Danó Károly) délelőtt 6. lett, így sajnos nem került

be az A döntőbe. A délutáni B döntő során a fiúk a mezőny legfiatalabb egységeként helytállva végül szintén hatodikak lettek, így a 12. helyen végeztek Duisburgban.



Siska Bettina (edzője: Halmainé Mészáros Éva) a szombati eseményeket követően úgy döntött, hogy rajthoz áll a női egypárak C döntőjében, ahol harmadikként haladt át a célvonalon a szlovén versenytársa mögött, így a 15. helyen zárta ifiként az U23-as EB-t.



Kormányos négyesben Papp Benedek, Tallós Farkas, Domokos Mátyás, Hopp Márton és kormányos: Kerekes Kristóf (edzőjük: Pergel László) másodikak lettek a B döntőjükben, így a 8. helyet szerezték meg összesítettben.



Szőllősi Balázs, Czinege Tamás, Fenyődi Tamás és Bridge Henry (edzőjük: Bartos Nándor) 27 századdal maradt el az osztrák egységtől a könnyűsúlyú négypárak B döntőjében, így ők is nyolcadikként végeztek az Eb-n.



Koncsik Dominik és Porvázsnyik Patrik (edzőjük: Pergel László) tizedikként zárta szereplését, miután a negyedik helyen ért célba a normálsúlyú kettesek B fináléjában.



Zsiros Jankának és Benda Orsolyának (edzőjük: Lőrincz Attila) nem jött ki jól a lépés a női dublók B döntőjében, az egység ötödikként haladt át a célvonalon, így összesítettben a 11. helyen végzett.



Kormányos nélküli négyesben Gerei Tamás, Dobai Tamás, Király Miklós és Király Csaba (edzőjük: Ambrus Gábor) nagy küzdelemben volt végig a spanyol és dán egységekkel a B döntőben. A mieink a táv utolsó szakaszában közel egy hajó hátrányból óriásit hajráztak, végül a három egységet csak pár tizedmásodperc választotta el egymástól a finisben. Sajnos a magyar egység a célfotón éppen csak alulmaradt, így harmadik helyet csípték meg, összesítettben pedig kilencedikként zárták a duisburgi EB-t.



Szili Dorina, Galcsó Flóra, Daka Zsófia és Gosztola Orsolya (edzőjük: Pető Tímea) normálsúlyú négypárban harmadikok lettek a vasárnapi B döntőben, így a 9. helyen zárt az egység összesítésben.



Szombaton Szalai Andor és Derekas Ambrus (edzőjük: Bartos Nándor) könnyűsúlyú kettesben negyedik lett előfutamában, délután a reményfutamban pedig szűk két másodperccel maradtak le a döntőbe jutástól az osztrákok mögött. Így az egység a 7. helyen zárta az Eb-t.

Forrás, borítókép: Magyar Evezős Szövetség